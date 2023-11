Iz Civilne zaštite Sarajeva pozvali na oprez zbog nevremena

Iz Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo pozivali su večeras ”sva pravna i fizička lica da poduzmu preventivne mjere propisane Zakonom o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća, zbog najavljenog nevremena”, javlja Anadolija.



Olujni vjetar

- Upozoravaju da je Federalni hidrometeorološki zavod izdao narandžasto upozorenje za jaki do olujni, lokalno i orkanski vjetar kao i da se očekuju udari vjetra brzine od 60 do 80 km/h, a lokalno oko/iznad 90 km/h večeras i sutra do 15 sati na području cijele Bosne i Hercegovine.

Najavljeni su sutra i intenzivniji pljuskovi, praćeni grmljavinom a kojima može biti pogođeno i područje Kantona Sarajevo - navodi se u saopštenju iz press službe KS-a.

Iz KUCZ su pozvali na preduzimanje neophodnih preventivnih mjera zaštite od jakog vjetra i kišnih padavina, odnosno pripremu adekvatnih snaga i materijalno-tehničkih sredstava za brzi odgovor na najavljene jake udare vjetra i kišne padavine.

- Posebno apelujemo na pravna lica koja izvode radove na građevinskim objektima da ne ostavljaju predmete koji bi uslijed jakog vjetra mogli pasti sa krovova objekata, građevinskih skela i slično, te time ugroziti sigurnost prolaznika.

Također, apelujemo na sugrađane da, na balkone i druge otvorene prostore ne ostavljaju predmete koji bi mogli, usljed vjetra ugroziti sigurnost prolaznika, da ne parkiraju svoja vozila u blizini velikih stabala, te da izbjegavaju izlete i boravak u prirodi u periodu trajanja narandžastog upozorenja - istaknuto je u saopštenju.

Spremni da reagiraju

Apeluju i na općinske službe civilne zaštite s područja Kantona Sarajevo da stave na raspolaganje svoje organizovane snage zaštite i spašavanja u stanje pripravnosti, kako bi bile spremne da reaguju u skladu sa svojim nadležnostima i obavezama. Također, napominju sve pomenute subjekte da čim primijete ili saznaju za neku opasnost ili pojavu koja može dovesti do nastanka prirodne i druge nesreće, podatke o tome dostave Kantonalnom operativnom centru civilne zaštite na telefonski broj 121, koji radi neprekidno 24 sata svaki dan.