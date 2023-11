Šmit otkrio do kada će ostati u BiH, govorio i o Dodiku

Visoki predstavnik u BiH Kristijan Šmit bio je gost emisije Face to Face sa Senadom Hadžifejzović, gdje je govorio o brojnim aktuelnim temama. Poručio je da se predsjednik RS Milorad Dodik ponaša kao Don Kihot.

- Vidite, kakvu borbu vodi Dodik? Za svoju RS, to je u redu, zato postoje zakoni i pravila. Nekad imam osjećaj da je kao Don Kihot, koji se sa svojim kopljem svaki dan borio protiv vjetrenjača. O čemu se zapravo radi. Radi se o tome da ljudi trebaju i žele ostati u BiH i dobiju pristup u EU - kazao je Šmit.

Dodao je da to nije šuplja fraza i poručio da će se Dodik morati jasno pozicionirati.

- Treba reći ovako, Vi se gospodine Dodik morate sada sasvim jasno pozicionirati. Želite li svojoj zemlji, a vaša zemlja nije vaš entitet, nego je to BiH, omogućiti put u Evropsku uniju i integracije. Možete li sami odlučiti ili morate nazvati Lavrova da vam da zeleno svijetlo, odlučite sami - istkao je Šmit.

Upitan do kada će ostati, on je kazao da je on posljednji visoki predstavnik i da neće ići “dok ne budu realizovane 5+2 reforme”. Istakao je da Dodik svojim negodovanjem i nepriznavanjem visokog predstavnika ustvari samo mu produžava mandat u BiH.