FHMZ: Danas oblačno sa pljuskovima

U Bosni i Hercegovini danas će preovladavati pretežno oblačno vrijeme, uz djelimično razvedravanje poslije podne. Kiša ili lokalni pljuskovi su mogući u Hercegovini, zapadnim, djelimično centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar slab na krajnjem sjeveru Bosne sjeverozapadni, a u ostatku zemlje južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 6 do 12, na jugu do 14, a dnevna od 12 do 18 stepeni.

U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme, uz djelimično razvedravanje poslije podne. Tokom dana je moguć lokalni pljusak. Jutarnja temperatura oko 8, a dnevna oko 14 stepeni.

Jak olujni vjetar

U nedjelju pretežno oblačno i vjetrovito vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Intenzivnije padavine u Hercegovini i na jugozapadu Bosne. Vjetar jak sa olujnim udarima južni i jugozapadni. U večernjim satima vjetar slabi. Jutarnja temperatura zraka od 10 do 16, a dnevna od 17 do 23 stepena.

U ponedjeljak u Hercegovini i zapadnim područjima Bosne umjereno, ponegdje pretežno oblačno vrijeme. U ostatku zemlje sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U Hercegovini i zapadnim područjima Bosne su moguću povremeni i slabi lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 8 do 14, a dnevna od 16 do 22 stepena.

Biometeorološka prognoza

Djelimična stabilizacija vremenskih prilika ugodno će djelovati na većinu populacije, a tegobe kod hroničnih bolesnika trebale bi se umanjiti. Tokom jutra, poželjno je biti oprezniji obzirom da će se osjet hladnoće malo pojačati, usljed porasta vlažnosti zraka, drugi dio dana ugodniji. Uz slabiji vjetar u cijeloj zemlji, opšta slika biće ljepša u Bosni, u Hercegovini će povremene padavine kvariti ugođaj. Preporučljivo je topliji dio dana provesti na otvorenom.