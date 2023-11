Dvadeseta godišnjica smrti Zaima Muzaferije, legende bh. i regionalnog glumišta

Na današnji dan 2003. godine, preminuo je Zaim Muzaferija, bosanskohercegovački filmski, televizijski i pozorišni glumac. Radio je i kao profesor njemačkog i francuskog jezika.

Poslije oslobođenja počeo se amaterski baviti glumom, a prvu profesionalnu ulogu ostvario je 1961. godine u filmu Veljka Bulajića "Uzavreli grad". Za tu ulogu nagrađen je na filmskom festivalu u Puli specijalnom nagradom. Na istom festivalu je nagrađen Zlatnom arenom za svoju ulogu u filmu "Stanica običnih vozova" (1990.) Nenada Dizdarevića.

Kao epizodista i tumač karakternih uloga, igrao je u više od 100 filmskih i televizijskih projekata. Na festivalu glumačkih ostvarenja u Nišu 1968. godine nagrađen je za uloge u filmovima "Praznik" (1967.) Đorđa Kadijevića i "Mali vojnici" (1967.) Bahrudina Bate Čengića. S Batom Čengićem je sarađivao i u TV drami "Jagoš i Uglješa", te u filmovima "Slike iz života udarnika" (1972.), "Pismo-glava" (1983.) i "Gluvi barut" (1990).

Pisao poeme o ratu

Posebno zanimljive glumačke kreacije ostvario je u pozorišnim predstavama na profesionalnim scenama diljem Bosne i Hercegovine, kao što su one u tri "Hasanaginice" Alije Isakovića, Mustafe Nadarevića i Nijaza Alispahića, zatim u "Dervišu i smrti" Meše Selimovića - u režiji Nijaza Alispahića, te u "Hamdibegu" Harisa Silajdžića i "Šehidu" Zilhada Ključanina.

Nastupajući u pozorišnoj predstavi svog sina Jesenka Muzaferije "1001 bošnjački dan", obilježio je 60 godina umjetničkog rada.

Osim glumom Muzaferija se bavio i pisanjem poezije. Tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu (1992.-1995.) pisao je dnevnik i poeme o ratu koje je recitirao diljem svijeta, u Londonu, Milanu, Amsterdamu, Nirnbergu.

U Visokom se od 2003. godine redovno održava manifestacija "Dani Zaima Muzaferije", u okviru koje se održavaju promocije kataloga, razne izložbe, pozorišne predstave, okrugli stolovi te premijere najnovijih filmskih uradaka u Visokom.

1667. - Rođen Krtistof Ludvig Agrikola (Christoph Ludwig Agricola), njemački slikar pejzaža. Njegovi brojni pejzaži, poznati po svojoj realističnoj prirodi, variraju zavisno od mjesta, klime i godišnjih doba.

1879. - Umro Džejms Klerk Maksvel (James Clerk Maxwell), škotski fizičar. Napisao je jednačine kretanja elektromagnetnih polja (Maxwellove jednačine). Teorijski je dokazao da je svjetlost elektromagnetska pojava. Formulirao je Zakon raspodjele brzine molekula u plinu, zbog čega se smatra jednim od osnivača kinetičke teorije plinova.

1895. – Džordžu B. Seldenu (George) odobren prvi američki patent za automobil.

1907. - Zagreb dobio električnu javnu rasvjetu.

1913. - Rođena Vivijen Li (Vivien Leigh), engleska pozorišna i filmska glumica. Osvojila je dva Oskara za uloge pripadnica višeg sloja s Juga Amerike, Scarlett O'Hara u „Prohujalo s vihorom“ (1939.) i Blanche DuBois u „Tramvaju zvani čežnja“ (1951.). Na pozorišnim daskama je često nastupala sa svojim mužem Lorensom Olivijerom (Laurenceo Olivier), koji je režirao nekoliko njezinih predstava.

1929. - Rođen Bora Todorović, srbijanski glumac, velikan jugoslavenskog glumišta. Bio je brat također slavne glumice Mire Stupice i otac glumca Srđana Todorovića i glumice Dane Todorović. Igrao je u vrlo različitim ulogama, od pionira nove umjetnosti filma i zagovornika novih sloboda u filmu „Maratonci trče počasni krug“; komičnog lopova i prevaranta koji preživljava ratne godine u „Balkan ekspresu“ do vođe „romske mafije“ u „Domu za vešanje“ i lika Luke Labana u „Profesionalcu“.

1930. - Umro Kristijan Eijkman (Christiaan), holandski ljekar i patolog, dobitnik Nobelove nagrade za fiziologiju ili medicinu 1929. godine.

1938. - Rođen Milovan Ilić Minimaks, poznati srbijanski i regionalni televizijski i radijski novinar, aforističar, radio i TV voditelj, koji je svojom duhovitošću i inventivnošću uveseljavao narod i pomogao mnogim estradnim umjetnicima da postanu slavni. Objavljivao je humoreske u “Politici” i satiričnom listu “Jež”, a svoju radio emisiju “Minimaks” - minimum govora, maksimum muzike, pokrenuo je 1967. godine na "Radio Beogradu". Bio je to legendarni “Tup-tup”, koji je potrajao pune 22 godine, nakon čeka je ukinut, bez objašnjenja.

Nakon ukidanja radioemisija, Minimaks je karijeru nastavio na RTS-u, gdje je vodio emisiju „Od glave do pete“. Kada je i ona ukinuta, počeo je na TV Politika da vodi zabavnu emisiju naziva "Minimaksovizija". Naredne svoje emisije "Maksovizija", "Nedelja kod Minimaksa" i "Fonto" radio je i za druge TV kuće.

1938. - Rođen Radivoj Korać, jugoslavenski legendarni košarkaš, koji je poginuo u 30. godini u saobraćanoj nesreći kod sela Kamenica, blizu Sarajeva, nakon utakmice između reprezentacije Jugoslavije i selekcije Bosne i Hercegovine. Korać je bio prvi sportista koji je sahranjen u Aleji zaslužnih građana na Novom groblju u Beogradu. Njegovoj sahrani prisustvovala je i delegacija iz kluba Petrarca Basket iz Padove, kluba u kojem je Korać završio karijeru. Nakon njegove smrti ustanovljen je Kup Radivoja Koraća za koji su se svake godine borili najbolji jugoslavenski košarkaški klubovi.

1938. - Rođen Cezar Luis Menoti (César Luis Menotti), poznat kao El Flaco, bivši argentinski fudbalski trener i igrač koji je osvojio Svjetsko prvenstvo u fudbalu 1978. kao glavni trener argentinske reprezentacije. Tokom svojih igračkih dana igrao je kao napadač, posebno za argentinske klubove Rosario Central i Boca Juniors.

1943. - U Jajcu je u Drugom svjetskom ratu osnovana Telegrafska agencija Nove Jugoslavije - Tanjug. Prvi direktor bio je Vladislav Ribnikar.

1948. - Rođen Bernard-Henri Levi (Lévy), francuski filozof i pisac. Levy je bio jedan od prvih francuskih intelektualaca koji je pozivao na vojnu intervenciju protiv srpske vojske u Bosni i Hercegovini devedesetih godina i veoma rano je progovorio o srpskim koncentracionim logorima. Autor je dokumentarnog filma "Bosna" o agresiji na Bosnu i Hercegovinu, u kojoj portretira Armiju RBiH kao vojsku koja brani čast Evrope i Aliju Izetbegovića, kao borca za kozmopolitizam i slobodu. Naziva ga bosanskim De Golom (Gaulle). Objavio je dnevnik koji je vodio tokom rata u BiH naziva "Ljiljan i pepeo" u kojem je analizirao početak ratova na Balkanu.

1948. - Rođen Vilijam Danijel Filips (William Daniel Phillips), američki fizičar i akademik, dobitnik Nobelove nagrade za fiziku 1997. godine.

1949. - Rođen Alija Pirić, bosanskohercegovački profesor književnosti i književni kritičar, koji je radio kao predavač kulture izražavanja i književnosti na Pedagoškoj akademiji u Mostaru, bio predsjednik Kulturnog društva "Preporod" u Mostaru, te direktor Izdavačke kuće "Preporod" u Sarajevu. Također je radio kao profesor književnosti na Filozofskom fakultetu u Tuzli, Pedagoškom fakultetu u Bihaću, Pedagoškom fakultetu u Zenici i Fakultetu humanističkih nauka na Univerzitetu "Džemal Bijedić" u Mostaru, a jedno vrijeme je bio i savjetnik federalnog ministra obrazovanja i nauke.

Priredio je za štampu više knjiga. Objavio je više izvornih naučnih radova, stručnih ogleda i studija, kao i više književnih prikaza i kritika. Trenutno radi kao redovni profesor književnosti na Filozofskom fakultetu u Sarajevu.

1955. - Nakon što je u Drugom svjetskom ratu bila uništena, ponovo je otvorena Bečka državna opera izvedbom Betovenove (Beethoven) opere “Fidelio”.

1955. - Rođena Ljiljana Blagojević, srbijanska pozorišna i filmska glumica, nezaboravna “Doli Bel” iz filma “Sjećaš li se Doli Bel”, uloge po kojoj je i danas prepoznatljiva u cijeloj regiji.

1959. - Rođen Brajan Adams (Bryan), kanadski kantautor, gitarist, producent, glumac i fotograf. Njegova pjesma "I Do It for You" iz 1991. godine provela je 16 sedmica na broju jedan britanske top ljestvice, što je još važeći rekord.

1971. - Američki pilot kapetan Elgen Long krenuo je s aerodroma u San Francisku na prvi let oko svijeta preko Sjevernog i Južnog pola. Letio je 215 sati i preletio 62.597 kilometara. Let je započeo 5. novembra, a završio 3. decembra 1971. godine.

1977. - Umro Rene Goskini (Goscinny), francuski crtač stripova, autor popularnog “Asterixa”.

1989. - Preminuo Adem Čejvan, bosanskohercegovački pozorišni i filmski glumac. Ostvario je velik broj uloga: “Lisice” (1969.), “Seljačka buna” (1973.), “Ovčar” (1971)., “Polenov prah”… U TV dramama je glumio uglavnom markantne likove u ostvarenjima "Nepokoreni grad", "Odbornici", "Frontaš", "Pucanj u šljiviku", "Putevi i stranputice".

Čejvan je bio osnivač susreta za glumce koji su održavani u Banjoj Luci, od 1981. do 1987. godine, s nazivom "Susreti za glumce u maju".

2007. - Prvi kineski lunarni satelit Chang'e 1 ušao u orbitu oko Mjeseca.

2007. - Google predstavio Android, operativni sistem za mobitele. Prvi komercijalno dostupan telefon koji pokreće Android bio je HTC Dream, predstavljen 22. oktobra 2008. godine.

2013. - Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine objavila prve preliminarne rezultate popisa stanovništva u BiH 2013. Prema toj publikaciji, u Bosni i Hercegovini popisane su 3.791.662 osobe.