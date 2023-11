Softić: Nisam bio saglasan s time da kandidati za potpredsjednike SDA budu i članovi Izborne komisije

Predsjednik Glavnog odbora SDA i delegat u Domu naroda PSBiH Safet Softić bio je gost na BHRT-u, gdje je govorio o stanju unutar SDA i o političkoj situaciji u BiH.

On je kazao da je odustao o kandidature za potpredsjednika SDA kako bi predsjednik KO SDA TK Fahrudin Skopljak ostvario bolji izborni rezultat. Istakao je da nije ljut nego je riječ o racionalnoj odluci.

"Nije ništa traženo"

- Glavni razlog je bila pomalo i geografija, ja sam predstavnik TK i s obzirom na to da je i gospodin Skopljak bio kandidat, otvorio sam prostor kako bi on mogao dobiti podršku na konkursu. Nije ništa traženo od mene, to je dogovor mene i Skopljaka - rekao je.



Istakao je da nije imao razgovore sa predsjednikom stranke Bakirom Izetbegovićem uoči Kongresa te da ga je on nazvao nekoliko dana nakon Kongresa da bi razgovarali o njegovom angažmanu u stranci.

- Rekao sam da nema nikakav bojazan u SDA da ću praviti probleme, napustiti SDA niti da sam ljut na ikoga. Nakon nekih 10-ak dana, on me nazvao i rekao planirao sam da te predložim na poziciju predsjednika GO SDA - kazao je.

O neslaganjima

Osvrnuo se i na izjave Adila Osmanovića o neslaganju na Kolegiju SDA.

- Bilo je određenih neslaganja, ali nije bilo nikakve drame - istakao je.

On je kazao da su vjerovatno postojali propusti u izbornom procesu u SDA, ali da nisu imali veći uticaj na rezultat.

- Ono s čime se nisam slagao je to da unutar Izborne komisije sjede ljudi koji su ujedno i kandidati za potpredsjednike. To je za mene neprihvatljivo, mislio sam da je to jedno s drugim u koliziji, ali je većina tako odlučila.