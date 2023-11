Šmit na RTRS-u: Nemam ništa protiv Dodika, ali imam protiv njegovih odluka

Rekao je da Dodika ne posmatra kao neprijatelja. Također, dodao je da on neće donositi zakon o državnoj imovini, već Parlamentarna skupština BiH.

Istakao je Šmit kako se protivi Dodikovim odlukama, ali da je njegov posao da razgovara sa svima. Izjavio je kako ne kaže da ne želi razgovarati sa Dodikom, ali da predsjednik manjeg bh. entiteta to odbija.

Šmit je tokom gostovanja u Teleringu kod Mate Đakovića kritikovao Nenada Nešića, ministra sigurnosti BiH.

- Zaista nisam sretan kada vidim da gospodin Nešić daje neke izjave koje su pogrešne i zlonamjerne. Zaista bi trebao raditi da njegove namjere budu po strani i da u miru nastavimo raditi svako svoj posao. Nešić bi trebao biti meni zahvalan što se ovoliko trudim da donesem boljitak ovoj zemlji. Trebalo bi ga biti stid što se upušta u ovakve igre.

Ako neko misli da se može poigravati sa ovim temama samo da bi napravio šou, onda to ne prihvatam. To je neodgovorno ponašanje. On bi trebao biti svjestan da se ne može ovako ponašati i ne dopada mi se njegovo ponašanje - kazao je Šmit.