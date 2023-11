Marfi: Želimo vidjeti da lideri stranaka ne stavljaju ljude koji su pod sankcijama u rukovodstvo kao što je SDA uradila

Sjedinjene Američke Države su već 30 godina vaš najjači partner. To je trajna posvećenost koja je postojala prije mene i nastavit će se u budućnosti. Želimo da vidimo da je BiH čvrsto usidrena u euroatlantske instiitucije – NATO-u i Evropskoj uniji, rekao je u intervjuu za Fenu američki ambasador u BiH Majkl Marfi (Michael Murphy).



On je ocijenio da su bh. vlasti formirane nakon prošlogodišnjih izbora postigle određeni napredak u nekim pitanjima, ali da javnost u BiH želi više napretka i da taj napredak ide brže. A to bi zasigurno željele i Sjedinjene Države.

- Dakle, ima još vremena u mandatu da se postigne dodatni napredak. Spremni smo pomoći vlastima da postignu ciljeve koje su sebi postavile. A to me dovodi do američke politike u BiH. Ja stalno ponavljam da podržavamo teritorijalni integritet, multietnički karakter i suverenitet BiH. A šta to znači, kako to izgleda? To je demokratska, prosperitetna i sigurna BiH u kojoj su vlasti na svim nivoima djelotvorne, efikasne, odgovorne i služe građanima ove zemlje, biračima, bez obzira da li se radi o državnom entitetskom, kantonalnim ili općinskom nivou - kaže američki ambasador.

Euroatlantske integracije

Dodao je da to, također, znači Bosna i Hercegovina koja je integrirana u euroatlantske institucije.

Po njegovim riječima, ova zemlja je već dijelom euroatlantske zajednice zemalja, ona je dijelom euroatlantske zajednice zemalja stotinama godina. Ima zajedničku historiju i kulturu sa Evropom i transatlantskim prostorom.

- Ali, da bismo došli dotle, treba zasukati rukave. Tu moraju marljivo raditi ljudi i vlasti ovdje. Ono što mi pokušavamo uraditi je da pomognemo njima da idu tim putem i to radimo na više načina. Podržavamo jačanje institucija koje trebaju odvesti zemlju tamo. Recimo Oružane snage BiH, pravosuđe, agencije koje su ključne za provedbu zakona. Radimo na tome da pomognemo u borbi protiv korupcije, koja je ozbiljan problem u BiH i prijetnja je demokratiji i ekonomskom prosperitetu zemlje, kao i njenoj stabilnosti - naveo je Marfi.

Također rade na tome da pomognu građanima da se čuje njihov glas i da traže odgovornost izabranih zvaničnika i drugih koji se nalaze na vlasti. Rade sa organizacijama civilnog društva, podržavaju nezavisne medije.

- Jako je važno da odbranimo osnovne slobode medija, izražavanja, govora, okupljanja. Također podržavamo institucije širom zemlje koje su angažirane u oblastima kao što je kultura. Nedavno smo objavili donaciju iz ambasadorovog fonda da se pomogne obnova tvrđave u Travniku. To je dio zajedničkog naslijeđa ove zemlje. Radimo i sa mladim ljudima ove zemlje, osiguravamo im mogućnosti za liderstvo, za razvoj, podržavamo mlade poduzetnike. I, konačno, podržavamo dijasporu, ohrabrujemo ih da investiraju u BiH. Privatni sektor će biti pokretač razvoja BiH i njenog prosperiteta - rekao je ambasador.

Najjači partner

Kaže da se sve se to može sumirati na sljedeći način: "Mi smo vaš najjači partner. Sjedinjene Američke države su već 30 godina vaš najjači partner. To je trajna posvećenost koja je postojala prije mene i nastavit će se u budućnosti. Želimo da vidimo da je BiH čvrsto usidrena u euroatlantske instiitucije – NATO-u i Evropskoj uniji. Na tome radimo svaki dan ovdje u Ambasadi."

Upitan o tome kako posljednja dešavanja u svijetu (Ukrajina, Gaza, Daleki istok) mogu uticati na stanje u BiH, ali i da li Sjedinjene Države u tom kontekstu mogu zadržati fokus na BiH, ambasador Murphy kaže da živimo u opasnijem svijetu nego što je to bio slučaj prije 20 godina.

To su ozbiljne sigurnosne prijetnje koje utiču samo na zemlje u kojima se to dešava, nego imaju implikacije po globalnu sigurnost. To je dijelom i zato što živimo u povezanijem svijetu nego što je to ikada ranije bio slučaj.

- Ne možete se skrivati od ove vrste problema - ističe.

Kako kaže, Bosna i Hercegovina, poput Sjedinjenih Država, mora ova pitanja shvatiti ozbiljno.

- To treba biti poruka liderima u BiH da imaju spopstvene probleme i izazove ovdje i trebaju se fokusirati na njihovo rješavanje na način koji će unaprijediti ciljeve koje građani ove zemlje imaju, a to je integracija u euroatlantske institucije, demokratska, prosperitetna, mirna budućnost. Ima mnogo izazova u BiH, od autokratije koja se sve više nameće u Republici Srpskoj, nastojanja da se oduzmu osnovne slobode i prava ljudima, zatim užasni napadi, opet iz Republike Srpske na Daytonski mirovni sporazum. Potom imate izazove koji su povezani sa korupcijom koji se moraju riješiti i koji utiču na cijelu zemlju. To bi trebao biti fokus onoga na čemu politički lideri rade svaki dan, dakle stvaranje uvjeta za svrsishodne reforme koje će osigurati bolji život građanima koji žive u BiH - rekao je Murphy.

Sigurnosne krize

Kaže da ga brine kada vidi da lideri žele da iskoriste te sigurnosne krize i tragedije koje se dešavaju u Ukrajini, na Bliskom istoku ili bilo gdje drugdje zbog svojih uskih, sebičnih interesa kako bi posijali podjele unutar BiH što produbljuje probleme koje je identificirao.

- To nije pravi način da se pristupi sigurnosnim izazovima koji se dešavaju globalno. To nije trezveno razmišljanje, to je opasno. Nama ne treba više podjela u BiH - poručuje.

Govoreći u tom kontekstu o malignom ruskom uticaju u BiH i regionu, ambasador Marfi kaže kako nema sumnje da Rusija ima maligne aktivnosti u BiH, na zapadnom Balkanu i šire, globalno.

- To vidimo svakodnevno. Strašna, brutalna invazija na Ukrajinu je najopipljivija manifestacija tog malignog uticaja. Mislim da zagrljaj gospodina Dodika prema gospodinu Putinu, nakon te barbarske invazije, je nešto nemoralno i kratkovidno - smatra Murphy.

Naglašava da interesi Rusije, što se tiče BiH, jednostavno dovode do nevolja, problema i podjela. Sprječavaju reforme koje su neophodne da zemlja ide naprijed i uđe u euroatlantske institucije.

- Oni nisu zainteresirani za ulaganja, poslovne dogovore kojima će se razvijati privatno sektor, otvarati nova radna mjesta, razvijati poslovanje, nego za koruptivna ulaganja i to je ono što njihov interes ovdje čini toliko negativnim. To je u suprotnosti sa onim što SAD pokušavaju uraditi ovdje. Ono što mi podržavamo je da želimo mirnu, prosperitetnu, demokratsku BiH, unutar euroatlantskih institucija, a to je također ono što građani ove zemlje žele. Ono što mi svakodnevno želimo u ovoj ambasadi je postizanje tih ciljeva, a ti ciljevu su i ciljevi građana BiH, bez obzira da li oni živjeli u Sarajevu, Banjoj Luci, Mostaru, Bihaću, Trebinju... bilo gdje u BiH - rekao je Marfi.

Autokratske vrijednosti

Naglašava da to nije ono što Rusija radi i da je strašno za bilo kojeg političara da prihvati autokratske vrijednosti Vladimira Putina.

Kada su u pitanju sve češće Dodikove prijetnje suverenitetu BiH i njegove provokativne izjave, Marfi ponavlja da su ciljevi Sjedinjenih Država: multietnički karakter, suverenitet i teritorijalni integritet BiH.

- Želimo prosperitetnu, mirnu BiH unutar euroatlantskih institucija. To su naši interesi. Mi ne želimo nikakav sukob ovdje, ne želimo više podjela, ne želimo probleme u široj regiji zapadnog Balkana. A kada primijetimo da političari ili stranke ili drugi akteri rade protiv ovih interesa koje sam upravo naglasio, a koji su zajednički interesi i nama i građanima ove zemlje, mi reagiramo i vrlo smo jasni u vezi s tim. I javno i privatno kažemo sljedeće: progovorit ćemo naglas o tome kad vidimo i uočimo nešto tako i djelovat ćemo kad vjerujemo da treba da djelujemo putem naših sankcija, na primjer - kazao je on.

Upozorava da svaki političar, svaka stranka treba da očekuje da će SAD nastaviti raditi na postizanju ciljeva koje je istakao i koji su "zajednički nama i građanima ove zemlje i treba da očekuju da SAD reagiraju ukoliko primijete da našim interesima i ovi ciljevima prijete članovi političke klase ili institucija".

Na kraju je govorio o tome da neki od zvaničnika koje su Sjedinjene Države stavile na „crnu listu“ i dalje obavljaju visoke funkcije i nastavljaju istu politiku.

Antidemokratsko ponašanje

Kaže da će Sjedinjene Države nastaviti koristiti sva svoja sredstva da bi radile na postizanju ciljeva i promoviranju interesa, uključujući sankcije.

- Sankcije su jedan način na koji pojedince ili poslovne subjekte držimo odgovornim za antidaytonsko i antidemokratsko ponašanje. Mi ćemo to nastaviti koristiti - poručio je Marfi.

Kako kaže, u idealnom svijetu, lokalni akteri – agencije za provedbu zakona, tužilaštva, sudovi – bi trebali da te pojedince pozivaju na odgovornost. To je, također, njihova odgovornost.

- To ne znači da nećemo djelovati kad smatramo da je to primjereno. I vrlo jasno indiciramo kada djelujemo šta je motiviralo naše djelovanje. Ne želimo da vidimo te ljude na javnim pozicijama. Željeli bismo vidjeti da neki lider političke stranke posvećen borbi protiv korupcije kaže da je to njegova posvećenost, da neće stavljati ljude koji su pod sankcijama u liderstvo ili na čelo neke političke stranke kao što je SDA uradila nedavno. Što se tiče euroatlantskih integracija, djelovanja u vezi sa Daytonom, ne želimo vidjeti da oni kao Marinko Čavara, drže javne pozicije kakve zauzimaju - rekao je.

Odgovorio je i na tvrdnje bivšeg premijera Federacije BiH Fadila Novalića da je sankcioniran zato što je neko iz bh. politike tražio od Vlade SAD-a da to uradi.

- To nije slučaj. Mi donosimo sopstvene odluke na osnovu dokaza koje imamo, a gospodin Novalić je sankcioniran zbog svog ponašanja. To je korupcija. To nije tajna. Mi smo bili vrlo jasni u vezi s tim. Ako ima zabrinosti u vezi toga, odgovor je zato što je korumpiran – zaključio je ambasador Murphy u intervjuu za Fenu.