Direktor UKC-a Tuzla Denijal Tulumović za "Avaz": Novo poništenje tendera vodi nas u katastrofu!

Ako i u decembru bude oboren tender za nabavku opreme za Kliniku za onkologiju, hematologiju i radioterapiju Univerzitetskog kliničkog centra (UKC) Tuzla, bit će jasno da su lični interesi važniji od zdravlja pacijenata, kazao je za „Avaz“ prof. dr. Denijal Tulumović, v. d. direktora UKC-a Tuzla.



Nova žalba

Radi se o trećem pokušaju nabavke opreme koja je van upotrebe od februara.

- Šesnaest subjekata je preuzelo tendersku dokumentaciju, a postoje samo dva proizvođača ove opreme u svijetu. Ako tender i ovaj put bude poništen zbog žalbe, onda nas to vodi u katastrofu i onda ću na sve gledati potpuno drugačije nego sada, da su neki lični interesi veći od interesa zajednice - kaže Tulumović.

Prema analizi otprije nekoliko dana, na radioterapiju čeka ukupno 105 pacijenata. Njih 37 ovu vrstu usluge čeka i do četiri mjeseca, iako je optimalno da terapijski tretman trebaju dobiti u okviru dva, zbog čega putuju u druge ustanove, uglavnom u Zenicu.

Neizvjesna nabavka

Apsurdno je to što postoje sredstva za nabavku dva linearna akceleratora, sistema za planiranje, CT simulatora i „fantoma“, ali je njihova nabavka, i nakon osam mjeseci – neizvjesna.

- Mi smo 30. marta raspisali tender za ove četiri mašine u nizu. Zenica i Sarajevo su završili proces jer oni nisu išli na ovaj način. Mi smo praktično krenuli „s ledine“, jer ništa što smo pokušavali popraviti nije uspijevalo. Problem je to što je ovo međunarodni tender, njegova procedura traje 45 dana, a u našem zakonu ne postoji nikakav ubrzani postupak. Jeste žalosno to što imate novac, a nemate način da liječite ljude, ali ja ne mogu drugačije, jer bi to odmah bila afera „Respiratori“, drugi dio - ističe Tulumović.

Sve po zakonu

Nabavka opreme se odgađa žalbama različitih kancelarijskih pravnih službi u aprilu, julu i avgustu, a posljednji tender Ured za žalbe BiH poništio je 16. oktobra, desetak minuta prije otvaranja ponuda.

Kaže da je, po preuzimanju dužnosti, u maju prošle godine, zatekao situaciju da nijedan ugovor s dobavljačima, čak ni onaj o isporuci hrane, nije bio potpisan. Do danas je sve vraćeno u okvire zakona i UKC ne ulazi niti u jedan proces nabavke bez javnog tendera.

- Popravite jedno, pokvari se drugo, a na kraju su nam serviseri rekli da se rezervni dijelovi ne mogu naći na prostoru bivše Jugoslavije - kaže Tulumović.