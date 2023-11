Mektić mora platiti braći Čampara više od 3.000 KM odštete zbog kleveta na Twitteru

Okružni sud u Banjoj Luci proglasio je bivšeg ministra sigurnosti Dragana Mektića krivim za klevetu na račun zastupnika u Skupštini KS Aljoše Čampare i državnog tužioca Dubravka Čampare.

Riječ je o pravosnažnoj presudi, pa će on će morati Čamparama isplatiti 3.024 KM.

- Žalba tuženog se djelimično usvaja, presuda Osnovnog suda u Prnjavoru, broj: 78 0 P 036458 21 P od 05.08.2022. godine u dijelu kojim je obavezan tuženi da tužiocima isplati nematerijalnu štetu sa zakonskom zateznom kamatom od dana donošenja presude do isplate i u dijelu odluke o troškovima parničnog postupka preinačava, tako što se obavezuje tuženi da tužiocima na ime naknade nematerijalne štete nanesene povredom ugleda zbog klevete, isplati svakom tužiocu iznos od 1.500,00 KM sa zakonskom zateznom kamatom od donošenja presude do konačne isplate umjesto iznosa od po 3.000,00 KM svakom tužioca sa zakonskom zateznom kamatom od donošenja prvostepene presude do konačne isplate, te se obavezuje tuženi da tužiocima naknadi troškove parničnog postupka u iznosu od 3.024,00 KM, umjesto iznosa od 4.032,65 KM - navodi se.



Podsjećamo, on je pisao na Twitteru da braća Čampara dilaju drogu. Pisao je i da je Dubravko Čampara primljen u bolnicu i da je utvrđeno da ima kokain u krvi, a da je nakon toga sredio da to ne piše u dokumentima.