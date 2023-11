Dodik: U svakoj zemlji bi ova budala, spodoba i smutljivac Ramo Isak bio u zatvoru

Predsjednik RS Milorad Dodik rekao je da "haos u koji su stranci doveli BiH svakim danom doprinosi razdoru između dva entiteta i tri konstitutivna naroda, dok jednog dana konačno ne dovedu do potpunog razlaza i same državne zajednice BiH."

– Da u toj međunarodnoj zajednici neko zaista ima dobre namjere, pustili bi nas da se dogovorimo i prestali bi da prave ovakvu štetu, jer zbog njihovog negativnog intervencionizma, nažalost, ispašta obični narod – naglasio je Dodik.

On je rekao za Srnu da "nema veće sramote za Federaciju BiH od one koju im je u proteklom vremenu napravila trojka, jer su zahvaljujući njima i njihovoj politici na površinu isplivale razne spodobe koje su za kratko vrijeme napravile dodatni haos u protektoratu zvanom BiH."

– Vrhunac njihovog katastrofalnog kadrovanja je izbor spodobe i smutljivca Rame Isaka za ministra unutrašnjih poslova. Ne raduje me što u FBiH vlada haos, jer taj haos ide samo na štetu običnog naroda koji nije kriv što ima nesposobne političare koji ih predstavljaju. Ali, sva ta dešavanja najbolje pokazuju kakav nered prave stranci, postavljajući/smjenjujući one koji će izvršavati ono što oni traže, pa se tu nađu i razne budale i likovi nedorasli da budu ni predsjednici mjesne zajednice – istakao je Dodik.

Odnos prema Srbima

On je ocijenio da "u svakoj normalnoj zemlji ova budala koja glumi ministra unutrašnjih poslova, za prijetnje koje iznosi i pritisak koji vrši na pravosuđe, kao i za zloupotrebu položaja, koja se vidi i iz aviona, a koja je i dokumentovana, bila bi sankcionisana i ležala bi tamo gdje bi sad da uređuje i gdje joj je i mjesto – u zatvoru".

– Skandalozno, tragično i tužno je saznanje da postoje informacije da se u firme na području FBiH imenuju osumnjičeni za ratne zločine nad Srbima. To govori, između niza drugih primjera, kakav odnos u tom entitetu imaju prema Srbima, a i čiju podršku imaju za to – naveo je predsjednik RS.

Na pitanje Srne da prokomentariše posljednje istupe Denisa Bećirovića "kojima direktno udara na Dejtonski mirovni sporazum, RS i njene institucije", Dodik je dodao da Bećirović "nema nikakve šanse da u realnosti uradi bilo šta od onoga što priča, niti potencijala da napravi bilo šta osim štete za BiH."

– Njegova ostrašćenost prema RS i njenim predstavnicima izraz je nemoći, kao i sva ta priča o sankcijama, koje stalno priziva i preuzima zasluge za takvo lobiranje. Jasno je da je taj nadobudni, prepotentni lik, radikalnih uvjerenja, ozbiljan problem za BiH, a to sve više pokazuje i svojim opasnim aktivnostima, koje podrivaju Dejtonski sporazum i narušavaju saradnju među narodima. Bećirović nije niti može biti najmanja opasnost za RS, jer je on jedan od isfrustriranh likova koji umišljaju – “BiH to sam ja”. Naprotiv, zahvaljujući njemu i njegovoj retorici RS je sve više, a BiH sve manje. Legalisto, pročitaj Ustav, mani se ćorava posla – poručio je Dodik Bećiroviću.

Islamističke težnje

Predsjednik RS je naglasio da "postoje zakoni, koji su iznad njegovih islamističkih težnji, koji će mu jasno reći da uzalud sanja snove o unitarnoj BiH."

– Radikalne strukture koje postoje u Federaciji i muslimanski političari koji to podržavaju, a to što u javnosti negiraju njihovo postojanje, ozbiljan je problem i za cjelokupno stanovništvo u Federaciju, ali i regiju i svijet. Ako se nastavi šutnja o tome i ako se ove tvrdnje dodatno ne ispitaju, svi bi se o jadu mogli zabaviti kad međunarodna zajednica kasno uvidi ozbiljnost ovog problema – ukazao je Dodik.