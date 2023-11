Kojović: Koalicija nije ugrožena, nova Vlada KS-a će biti imenovana

Vladajuća koalicija u Kantonu Sarajevo nije ugrožena, izjavio je Predrag Kojović, zastupnik Naše stranke u Predstavničkom domu Parlamenta Bosne i Hercegovine, u emisiji Rezime.

- Znam da će sutra kada se izglasava nova vlada biti sve u redu. Naravno da koalicija nailazi na određene probleme, kvalitet koalicije se testira na tome kako rješava probleme na koje nailazi - pojasnio je on.

Dodao je da nije toliko uključen u kantonalni nivo da bi mogao pričati o detaljima. Znam generalno da je to, ipak, čvrsto, poručio je.

O femicidu

Komentirao je i novi femicid u našoj državi.

- Nasilje u porodici potiče iz odgoja, načina na koji se generalno tretira žena u našem društvu. Jedna nasilnička atmosfera, upotreba grubih riječi, predstavlja teren na kojem ljudi osjećaju da mogu uraditi ovakva tragična ubistva - kaže Kojović.

Ističe da posebno zabrinjava, kako kaže, nesposobnost policijskih i sudskih organa da procijene radi li se o bezazlenoj prijavi. Moramo malo povećati pažnju, poručio je.

Također, smatra da se femicid može uvrstiti u Krivični zakon BiH.

- Treba se djelovati na puno stvari – od škole, odgoja, obrazovanja policijskih službenika. Naravno kao krovna stvar je zakonska izmjena – to mora postati zakon - zločin iz mržnje. Nadam se da ćemo mi to uspjeti - kazao je Kojović te dodao:

- Znam da kolegice Vildana Bešlija i Sabina Ćudić sutra sjedaju s komesarom i našom ministricom pravde da krenemo sa jednim pilot projektom u Sarajevu sa specijalnim odjeljenjem za femicid pa da na osnovu te prakse da eventualno podignemo na entitetski i državni nivo - rekao je on.

Naglasio je da se sada ne može govoriti ni da se radi o incidentu koji se dogodi jednom u par godina, već o trendu.

Evropski put BiH

Na pitanje gdje je BiH kada je riječ o EU putu, kaže:

- Ovaj period u nekoliko posljednjih mjeseci je pokazao da BiH u Sloveniji ima iskrenog i vrlo korisnog prijatelja. Ne samo premijer Robert Golob, nego bih posebno pohvalio ministricu vanjskih poslova Tanju Fajon koja bi trebala imati ulicu u gradu Sarajevu. Sinoć je održan važan sastanak. Prvi put se mi pojavljujemo za stolom oko kojeg se raspravlja o nama. Ponosan sam da sam od puno ljudi dobio poruke da je istup Elmedina Konakovića ostavio impresivan utisak. Ponosan na to što je ministar Konaković uradio i pokazuje jednu strašnu energiju koja bila potrebna da bi se došlo do ove tačke - naglašava Kojović.

Dodaje da nije ni bilo očekivano nakon preporuke o uslovnom otvaranju pregovora "da ćemo mi ispuniti zadatke do 14. decembra".

- Znamo iz prethodnog perioda da postoje neke stvari koje smo radili, a nismo uradili – zakon o sudovima, o sukobu interesa, pranju novca – to su tri ključna zakona - objašnjava Kojović.

Zakon o VSTV-u

On tvrdi da je zakon o VSTV-u odličan.

- I ovaj otpor prema tom zakonu pokazuje da se radi o jednom ozbiljnom zakonu koji postavlja ozbiljne zahtjeve pred VSTV. To da oni smatraju da nisu u stanju donijeti podzakonske akte u tako kratkom vremenu je njihov problem. Ljudi uvijek imaju otpor prema promjenama, a ovo je jedna velika promjena - pojasnio je svoj stav.

Kojović je naglasio da su izvještaji iz EU vrlo jasno identificirali stvarnu, istinsku opredijeljenost trojke ka EU, te problem koji se zove Milorad Dodik i rukovodstvo RS-a.

- To su kontradiktornosti u kojima mi živimo i jedna od ovih snaga će nadvladati. Ja se nadam da će to biti razum, put u EU je najbolja stvar za BiH - kategoričan je on.

Državna koalicija

Osvrnuo se i na državnu koaliciju:

- Mi smo zajednički cilj definisali kada smo potpisali koalicioni ugovor, složio bih se da nisu svi partneri podjednako ozbiljno shvatili taj dogovor. I među ljudima iz RS-a u državnom parlamentu postoji jedna nelagodnost zbog poteza koje povlači rukovodstvo RS-a. Dolaze iz svih stranaka, ljudi koji imaju drugačiju viziju - kazao je.

Smatra da su razgovori dobri, "pa i kada ne postignemo nikakav dogovor".

- Ostat ćemo dio koalicije sve dok postoji i najmanja mogućnost da BiH otvori pregovore i krene u tačku s koje nema povratka - poručio je Kojović.

Kojović je prokomentirao i pismo zastupnika SNSD-a američkom Senatu i Kongresu, koje je ocijenio neozbiljnim.

- Sasvim sigurno da su američki političari dobro informisani šta se stvarno događa u BiH, ko je stvarna prijetnja dejtonskom miru. To sigurno nisu bh. muslimani, nego ovi koji to pišu. Mi smo danas poslali kao trojka jedno pismo koje to demantuje.

Na pitanje može li četvorka ugroziti trojku, odgovara:

- To je dugotrajan posao i on se ne radi s jednim saopštenjem, trebaju proći godine da se stvori povjerenje da bi koalicije izdržale udare. Ja svakome želim sreću - zaključio je Kojović.