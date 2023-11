U Mostaru održana konstituirajuća sjednica Vlade HNK

U Mostaru je danas održana konstituirajuća sjednica Vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona (HNK).

Nakon sjednice premijerka HNK Marija Buhač je novinarima kazala kako je po običaju i tradiciji to trebala biti i svečana sjednica, ali da za to, nažalost, nema prostora.

Gorući problemi

- Mi danas trebamo donijeti ključne dokumente, kako bismo riješili goruće probleme, a tu mislim na štrajk zdravstvenih djelatnika, na neisplaćene plaće u određenim dijelovima ovog sistema. Primarni cilj nam je napraviti detaljnu analizu finansijskog stanja i donijeti konkretne zaključke u vezi s izradom rebalansa budžeta i nacrta budžeta za narednu godinu, a s obzirom na to da se bliži kraj godine i da su to dokumenti koji trebaju biti usvojeni do 31.12. ove godine - kazala je Buhač.

Na sjednici je, rečeno je, najviše pažnje bilo posvećeno stanju u oblasti finansija i zatečenim obavezama.

Ministar finansija Adil Šuta je naveo kako očekuje da Vlada zajedničkim timskim radom u narednom periodu kroz finansijske dokumente građanima osigura bolje stanje.

Upitan o tome kakvo je stanje u kantonalnoj kasi, Šuta je naveo da HNK ima veliko dugoročno zaduženje koje je povezano sa zdravstvenim ustanovama.

Misija Vlade

- Samo u ovoj godini Vlada HNK će više od 30 miliona KM obezbijediti za zdravstvene ustanove, za infrastrukturu, izgradnju bolnica, pomoć domovima zdravlja. Također, tu je i veliki broj pripravnika, više od 6,5 miliona KM je izdvojeno za tu namjenu, kao i za sve druge stvari koje se finansiraju od kulture, sporta, obrazovanja. Misija Vlade će biti da prihode kojima raspolažemo možemo i trošiti, odnosno moći ćemo preuzeti obaveze samo za ono za šta budemo imali finansijska sredstva. Za sve ono za šta ne budemo imali sredstva, zajednički ćemo raditi i dogovarati, uz korektan odnos i nikome nećemo obećavati ono što ne možemo ispuniti, a trudit ćemo se da realizujemo sve ono iz ekspozea premijerke - rekao je Šuta.

Budući da je jedan od akutnih problema štrajk zdravstvenih radnika u HNK, ministar zdravstva, rada i socijalne zaštite, Milenko Bevanda je kazao da je u prethodnom periodu održano nekoliko sastanaka o toj temi.

- Mislim da smo prilično približili stavove kako da riješimo zahtjeve sindikata u zdravstvu. Danas smo donijeli nekoliko ključnih odluka, prije svega, predložili smo novi pregovarački tim, a tražit ćemo samo da se u zdravstvenom sistemu ispoštuje princip hijerarhije. Moramo, pri donošenju odluka, znati ko je ko u sistemu i prema tome se orijentirati. U ovom trenutku je ključno osigurati u rebalansu novac za isplatu plaća zdravstvenim radnicima za 12. mjesec i, naravno, novi kolektivni ugovor koji bismo trebali potpisati u sljedećih nekoliko dana - rekao je Bevanda.