Dodik o izjavi Crnatka: On je potpuna lažovčina, koja ima poseban status kod Amerikanaca

- Najobičnija laž, šta da komentarišem, laž? Da li vi znate kako je teško laž komentarisati? Kakva budalaština. Ako je i po čemu ovo vrijeme obilježeno, to je što me Šmit stalno proganja da se sretnemo, mi uporno kažemo: "Nisi legitiman, nećemo". To što sam se ja 2010. godine, kada je on bio savezni ministar, sreo službeno s njim, to ništa ne znači. Nije bio ni u najavi, nije bio ni zametnut kao visoki predstavnik. Kakvi su to mozgovi koji tako nešto izjednačavaju - rekao je Dodik.

Predsjednik RS je poručio da je Crnadak potpuna lažovčina koja ima poseban status kod Amerikanaca.

- Crnadak… Znači, potpuna lažovčina. Pogledajte zapisnike i vidite kakav je status Crnatka kod Amerikanaca. Kaže: "Samo njega nemojte dirati, on je najbolji za nas" - kaže Dodik.