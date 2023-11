Novinarka N1 dobila poziv od Dodika: Psovao je, galamio i vrijeđao

Milorad Dodik, predsjednik RS, nakon što se jučer na press konferenciji obrušio na N1 televiziju, pozvao je novinarku Snežanu Mitrović na telefon, galamio, vrijeđao je i psovao, piše N1.

Novinarka N1 BiH Snežana Mitrović nakon svega se osjeća uznemireno i ugroženo.

- Nažalost, navikli smo na uvrede i verbalne napade na press konferencijama. Vrlo je opasno što je novinarska zajednica oguglala na takav vid napada. Ja sam danas možda malo i razočarana, jer je generalno medijski prostor ostao nijem na ono što je jučer izrečeno na press konferenciji. Ne treba meni advokat niti odbrana, ja se branim svojim čestitim radom već 20 godina. Ali, kada funkcioner prizna da ima službu koja prati rad novinara, to je vrlo opasno i za mene indikativno. Za mene je to poziv da istražni organi provjere ove navode, kakve to službe prate rad medija i novinara i da li to rade zakonito - istakla je Mitrović.

Poziv iz Dodikovog kabineta, psovke i uvrede

Nakon neformalnog priznanja o praćenju, u četvrtak oko 15.30 sati, novinarka Mitrović je dobila poziv iz Kabineta predsjednika Republike Srpske sa fiksnog 051 broja.

Pozvala ju je izvjesna Vesna koja je prebacila vezu Miloradu Dodiku.

Novinarka N1 kaže da se sve desilo vrlo brzo, u jednoj minuti. Javila se jer je pomislila da Dodik želi da se izvini zbog nastupa od prije koji sat.

- Naivno sam to pomislila. Kroz glavu mi je prošlo da će možda da pristane i na intervju, jer zahtjeve šaljem redovno. Umjesto toga uslijedile su psovke i galama, nisam mogla ni doći do riječi. Po prvi put dobijam takav poziv. Gospodin Dodik je negodovao i vikao zbog teksta objavljenog na portalu N1. Krenuo je da viče i psuje, bilo je vrlo lično i neugodno. Vrlo stresno. U toj minuti razgovora upotrebljavao je nepristojne riječi, psovao je, koristio je riječi na “J”. Ja nisam tako vaspitana da ponavljam te riječi. Ja na telefonu nemam aplikaciju koja snima razgovore tako da nemam tonski dokaz tog razgovora, ali tu su bile kolege. Jučer sam bila vrlo potresena i nisam znala na koji način istupiti. Da li to prijaviti kao neku vrstu prijetnje, da li ćutati, da li se povući u sebe. Dan nakon prespavane noći mislim da je jako bitno reći. Saznala sam da su još neke kolege dobile privatne pozive iz Palate i da dobijaju privatne pozive iz Palate. A svaki poziv od predsjednika bilo čega je pritisak na vaš rad. Kolege ne treba da uobraze i da to njima laska, to je pritisak na rad novinara, ja ga tako doživljavam - kazala je Snežana Mitrović.

Najgori incident

Ovaj incident smatra najgorim dosad.

- Jučer sam po prvi put razmišljala o mraku kojim koračam. Nisam se dosad nikada osjećala nebezbjedno, ali ovo smatram na neki način ugrožavanjem bezbijednosti i targetiranjem ljudi koji rade ovaj javni posao, koji je vrlo težak. Stres koji svakodnevno proživljavamo ostavlja posljedice po naše zdravlje i bojim se da će jednoga dana doći na naplatu - zaključuje novinarka Snežana Mitrović.

Sve je prijavila Liniji za pomoć novinarima. U policiju kaže za sada nije otišla, a da ima tonski zapis poziva iz kabineta predsjednika, učinila bi to momentalno. Ističe da se ne bavi nelegalnim prisluškivanjem, da bi sve razgovore snimala, ali da mora postojati trag poziva iz institucije.