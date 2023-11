Eskobar poručio: SAD su snažno uz BiH

Specijalni predstavnik SAD za zapadni Balkan pozdravlja rad na pomirenju mladih bh. političara i članova civilnog društva.



U periodu od 16. do 17. novembra, Ministarstvo vanjskih poslova Austrije bilo je domaćin grupi od trinaest mladih političara i članova civilnog društva iz Bosne i Hercegovine (BiH) i bh. dijaspore u Beču, Austriji, na drugom izdanju Speak Up! inicijative. Ova inicijativa, koju podržavaju Ministarstvo vanjskih poslova SAD i Ministarstvo vanjskih poslova Austrije, pruža priliku da se razgovara o perspektivama pomirenja među raznolikom grupom budućih BiH lidera i istražuje potrebe mlađih generacija u Bosni i Hercegovini. Specijalni predstavnik SAD za Zapadni Balkan Gabrijel Eskobar (Gabriel Escobar), ministar vanjskih poslova Austrije Aleksander Šalenberg (Alexander Schallenberg), ministrica pravde Austrije Alma Zadic i grupa poslanika svih austrijskih stranaka uključili su se u dijalog sa mladim bh. predstavnicima i pozdravili njihove napore u unapređenju pomirenja i međusobnog razumijevanja i izgradnje društva zasnovanog na zajedničkim interesima i vrijednostima, bitnim preduvjetima za euroatlantsku budućnost BiH.

Euroatlantske integracije

Sjedinjene Države su uz Bosnu i Hercegovinu i nastavit će raditi zajedno sa svim saveznicima i partnerima na podršci euroatlantskim integracijama BiH, jačanju demokratskih institucija i suprotstavljanju onima koji potkopavaju državu BiH. Zajedno sa Austrijom, još jednim dobrim prijateljem zapadnog Balkana i snažnim promotorom evropskih integracija ovog regiona, Sjedinjene Države će nastaviti podržavati mlade lidere iz BiH koji dijele ove ciljeve te pomoći da se čuje njihov glas u regiji.

Sjedinjene Američke Države ostaju postojan prijatelj koji podržava napore Bosne i Hercegovine da izgradi bolju budućnost, ali domaće djelovanje je i dalje ključno. “Sjedinjene Države su uz Bosnu i Hercegovinu i nastavit će raditi sa saveznicima i partnerima, poput Austrije, kako bi podržali sigurnu, prosperitetnu budućnost Bosne i Hercegovine u euroatlantskoj zajednici. Velika je vrijednost u angažmanu međunarodne zajednice sa budućom generacijom lidera u Bosni i Hercegovini”, rekao je Eskobar.

Širom otvorena vrata

- Naša poruka građanima Bosne i Hercegovine je da je njihova budućnost u EU - naša vrata su vam širom otvorena. Naš najveći prioritet je podržati proevropske snage u Bosni i Hercegovini na njenom putu ka EU. Ne možemo uspjeti bez ideja i inicijative sljedeće generacije i rado ćemo ih dočekati u Austriji po drugi put - kazao je austrijski ministar vanjskih poslova Šalenbergg. Zajedno sa grupom zemalja članica EU koje razmišljaju na isti način, Prijatelja Zapadnog Balkana, Austrija se zalaže za otvaranje pregovora o pristupanju EU do kraja ove godine.

Speak Up! inicijativa predstavlja jedinstvenu priliku da se uspostavi dugoročni dijalog sa budućim političkim liderima Bosne i Hercegovine i dođe do boljeg razumijevanja međusobnih razmišljanja i očekivanja u vezi budućnosti BiH, istaknuo je Escobar, rekavši da ova grupa želi postati most između BiH i njenih partnera radeći na konkretnim rješenjima u njihovoj sferi uticaja.