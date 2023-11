Čanak: Bez EU i bez NATO-a BiH će biti u sve težoj poziciji

Nenad Čanak, srbijanski političar, bio je sinoćnji gost u "Centralnom dnevniku sa Senadom Hadžifejzovićem" na Face TV.

Čanak: Ne treba prijevod da se shvati šta je Zelenski rekao. Došao sam uživo jer je danas dan koji je iz više razloga važan za mene. Među ljudima s kojima ja drugujem nema čovjeka koji se ne sjeća gdje je bio 18. 11. 1991. Ja sam bio na frontu!

Hadžifejzović: "Ja u studiju!"

Čanak: Bio sam u dobrovoljačkoj jedinici, vodio sam antiratne proteste i nasilno su me mobilisali, kako ne bih digao pobunu. Na kraju su me čuvali kao najbližeg, kada su me upoznali. Kada se ponio glas da me Arkan likvidira, oni su rekli: "Mi te hranimo, mi ćemo te ubiti ako treba!" Imao sam ozbiljno obezbjeđenje u toj jedinici.

Zvuk rata

Hadžifejzović: "Jesi došao nakon toga u Vukovar?

Čanak: Jesam, tamo sam čuo zvuk rata.

Hadžifejzović: "Šta je zvuk rata?"

Čanak: Zvuk rata je tišina; Vukovar je bio ubijeni grad. Poslije smo gradili dobre odnose sa njihovom županijom. 1993. je izašla moja prva knjiga "Ratovi koji dolaze". Nisam prorok, samo sam gledao oko sebe i zapisivao. Na internetu ima taj originalni primjerak knjige; odštampao sam je i donio. Puno razmišljam o svemu što se desilo. Pitam se da li sam se ogriješio o sebe, da li sam radio ili govorio nešto zbog čega danas treba da se kajem. Ponovo sam uzeo knjigu da čitam; čitam sebe poslije trideset godina, da vidim ko je taj čovjek bio. Prije svega, u Memorandumu jasno piše: "Iseljavanje i izmjena stanovništva, Hrvata sa srpskog i Srba sa hrvatskog na svim područjima gdje su Hrvati i Srbi bili izmiješani i gdje su Hrvati i muslimani vršili nasilje.

Četiri su koraka za pokretanje rata: psihološka priprema JNA; isprovocirani incident; noćne barikade; početak oružanog sukoba na barikadama, gdje se JNA stavlja na stranu gdje su barikade.

Ovo čitam jer smo ovo imali prije par mjeseci na Kosovu u Banjskoj. Isti scenarij. Priča o tome kad se vojska na Kosovo vrati – poenta je da se to nalazi u knjizi mitropolita amfilohija Radovića pokojnog i onda sam našao da je to iz knjige "Kosovo je glava Lazareva". Tu se spominje kad se vojska na Kosovo vrati, majčice. U svakom slučaju, na taj način je to forsirano. Incidenti su stalno prisutni; nikad nije bilo teže. Sve što se dogodi na Kosovu objavljuju svi mediji. Prije trideset godina je bio jasan način. Rat je bio falsifikat – dogovoren, isceniran.

"Zelenski je sve jasno rekao"

Hadžifejzović: Sugestivno, Zelenski kaže: "Vjerujte mi, znam šta govorim." Šta može da se desi?

Čanak: U mojim četirima posjetama Ukrajini od početka rata, sreo sam se sa mnogo ljudi iz Vlade, Skupštine i svima sam skretao pažnju da je ruski utjecaj na Balkanu jedan od ključnih moneta za potkusurivanje na Balkanu. To nije od jučer!

Hadžifejzović: Šta je Rusiji u interesu da ovdje otvori front?

Čanak: Zelenski je sve jasno rekao. Jedno je kada imaš jedno žarište na kojem je jasno šta se radi, a drugo kada ti se otvore druga žarišta. Sve je to katastrofa koja te dovodi u poziciju onoga što Kremlj želi: da se opredjeljuješ između masakra koji je Hamas napravio i naravno onda je opravdao genocid koji je sada u toku u Pojasu Gaze. Moje pitanje: da li je Hamas to uradio u interesu palestinskog naroda? Naravno da ne. Isto kao Milošević kada je rekao za Srbe u Krajini: "Šta me se tiče?! Ubijte ih, protjerajte ih, nabijte ih na kolac!" Rusiju ne interesuje šta će se ovdje desiti – samo što veći broj izbjeglica! Izbjeglice, a ne mrtvi, jer su one humanitarni problem. Njih ne interesuju ljudi, već kako da se skloni pažnja javnosti sa Ukrajine.

Vlada Srbije podržava teritorijalni integritet BiH, ali nikada nije rekla da se protivi narušavanju teritorijalnog integriteta BiH. Isto su rekli i za Ukrajinu. Vrlo je jednostavno. Svaki lopov želi da čuje riječi: "Što bismo gledali u prošlost? Gledajmo u budućnost." Politička infrastruktura Milorada Dodika želi da se proširi na Srbiju. Poevropeizirani smo suviše. Svako selo u Vojvodini, u Banatu, Tomaševac… bolje je arhitektonski uređeno nego Menhetn. Sve je po pravim uglom, sve se zna. Austro-Ugari izgradili sela i napravili arhitekturu kako se konji ne bi mogli ukrasti. I onda imaš koncepciju Dodika i njegove mafijaške infrastrukture koja ima podršku Rusije. Priče o osamostaljenju RS su priče za malu djecu, kao i to da će Dodik biti prvi predsjednik nezavisne RS.

Ja kad god dođem kod tebe imam hiljadu pitanja. Povukao sam se iz politike jer nisam u ovom trenutku dobar za to; ne mogu da šutim i da pravim bilo kakve kompromise. Ja ne mogu da ne pitam: Koja je prva strofa himne BiH?! Kako čovjek može biti Bosanac u BiH i onda mu ne daju da ima strofu himne jer će se suviše spominjati Bosna i Hercegovina. Halo, bre, čovječe.

Šta ovo glasanje o referendumu u NATO pokazuje? To pokazuje ko gleda tvoju emisiju. Bez EU i bez NATO-a BiH će biti u sve težoj i težoj poziciji i dovest će sebe u poziciju da ruska kamarila, predvođena Dodikom, poradi na tome. EU je jedno, SAD drugo, Zapad treće. Čitav sistem Zapada – sistem mandatlija. Oni svi čekaju da vide šta će biti na izborima. Da se SAD povukao iz NATO-a, što je i trebao po Trampovoj ideji, Rusi bi danas bili na La Manšu!

"Ne radite ovo", poruka je za EU! RS je kao procvjetala od srpstva, ekonomija cvjeta. Svako ko ima dinar u BiH kupi stan u Novom Sadu da pobjegne. Kada ti to gledaš i vidiš, ja sam sve to napisao prije trideset godina. Trideset godina upozoravaš da će biti krvi do pojasa, da će biti zla i da se to rješava, da se braniš preventivno i onda shvatiš da na ovim prostorima znaš li ijednog vatrogasca koji je spriječio požar?! Ne. Dok nema požara, nema heroja. Karadžić je probao da se inkorporira u politiku u Srbiji; Milošević bio pametan, pa ga otkačio. U BiH u kojoj se ne da da himna ima riječi. Događa se da me drugari pitaju koliko je Srba u Sarajevu. Šta ja znam koliko ih je, nisam tu da prebrojavam. Ali znam ko im je govorio da moraju da se isele, ko im je naređivao. Zar nije onda jasno da svaka šansa da se nešto promijeni mora početi od toga da će se svi nacionalisti, srpski, hrvatski dogovoriti. Tu nema svađe – jedina je svađa koliko čega kome. Zato sam neprijatelj svakog nacionalizma, prvenstveno srpskog, jer sam Srbin, ali nisam Srbenda! 21. novembra mi je slava i to tradicionalno slavimo. Zvao sam mitropolita crnogorske slave, vladiku Borisa, da mi on osvešti. Sa Srpskom pravoslavnom crkvom neću da imam išta. Dovde mi je države Srbije koja je sekularna po Ustavu, nijedne druge tačke Ustava se niko ne drži osim preambule o Kosovu.

"Treći svjetski rat je počeo"

Hadžifejzović: Da li se Rusiji žuri da napravi ovo što je najavio Zelenski?

Čanak: Mislim da će se sada uzeti u pamet svi ti koji hoće nešto da urade od Dodika, pa nadalje. Više nije nejasno šta žele da urade. Imalo je efekta što je Zelenski uradio. U Banjskoj su željeli napraviti barikade, cirkus, rusku igranku. Od toga su željeli napraviti problem. Onda kao ulazi vojska Srbija da smiruje situaciju – već viđeno hiljadu puta. Rusi od supruga traže tampon jer nemaju pribor za prvu pomoć. To je ta ruska vojska koja ovo sve radi. Naravno da niko ne govori o ratu u Ukrajini. To je bila suštinska ideja da se užasom u Pojasu Gaze sve to relativizuje. Hamas direktno odgovoran za svaku smrt u Pojasu Gaze. Ko je sve smijenjen u MOSSAD-u zato što nisu primijetili da će Hamas upasti i napraviti pokolj?

Rat u Ukrajini je u ogromonoj mjeri napravio koncentrične krugove efekata koje stižu na različite adrese. Na vrijeme nisu primijetili značaj zapadnog Balkana – ostavimo to po strani. NATO ovdje mora da uđe i krenut će ofanziva ruske antinatovske propagande i krenut će fašistički obračuni na ulicama. Pitanje je vremena.

Rat u Njemačkoj prestao nakon poraza Njemačke i denacifikacije uklanjanjem osoba koje su dovele do stvaranja Trećeg Rajha.

Slažem se da je treći svjetski rat već počeo. Sve se to već dešava. Sada kreće svrtsavanje u smislu ko će na koju stranu. Kada počne zauzimanje strana, to je glavno pitanje: "Za koga si?" Ako si za nekršenje humanitarnih prava, onda si narikača, žena u crnom… a to je jedini ispravni način. Koliko god da nas je malo, nećemo se predati; predaja nije opcija. Državice su nam stada kojima vladaju čobani.