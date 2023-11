Učesnik pregovora u Dejtonu Miro Lazović za "Avaz": Na lošim temeljima ne može se napraviti stabilna građevina

Dejtonski sporazum zaustavio je rat i to je njegova najveća vrijednost i nepunih tri decenije kasnije, kaže bivši predsjednik Skupštine RBiH i učesnik pregovora u Dejtonu Miro Lazović. Iako je mir varljiv, a politička situacija nestabilna, narod ne strada a država je stabilizirala svoje unutrašnje i vanjske pozicije.



- Sve drugo je loše. Živimo u jednom nestabilnom političkom vremenu, kao produktu lošeg Dejtonskog ustava i mislim da je to najveći problem s kojim se BiH suočavala do sada, ali i danas. Na lošim ustavnim temeljima ne može se napraviti stabilna građevina. Ona je stalno na propuhu i vjetrovima koji joj ne daju da se stabilizira – kaže Lazović.

Sa sadašnjim ustavnim rješenjima i teritorijalnom organizacijom, dodaje, BiH ne može graditi stabilnost niti može postati funkcionalna i demokratska država. Zato se već skoro 15 godina vodi politička bitka između RS, koja želi da postane država i institucija BiH.

- Ta borba će se nastaviti sve dok se ne promijene ukupne političke okolnosti u BiH, ali prije svega u regionu, dok se, nakon agresije Rusije na Ukrajinu, svjetska geopolitička situacija ne smiri i dok se SAD puno aktivnije ne uključe na prostoru Zapadnog Balkana. Bez obzira na probleme kroz koje prolazi BiH ima budućnost. To je mlada i krhka država, koja prolazi kroz teški tranzicioni period. Ostaci velikosrpskog projekta još uvijek se nadvijaju nad BiH, Crnom Gorom, Kosovom i dok te sjene velikosrpske mitomanije ne budu poražene i dok se Srbija ne suoči s vlastitom katarzom, mi ćemo biti pod pritiskom. Moram reći da politika Milorada Dodika, na ovaj ili onaj način, mora biti poražena, jer on je duboko zagazio u vode separatizma i teško se iz toga može izvući. To je glavna prepreka za stabilizaciju BiH. Ipak, mislim da ukupne okolnosti na evropskom i svjetskom nivou idu u korist smirivanja situacije na Balkanu – ističe Lazović.