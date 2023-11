Stoltenberg u Beogradu: Srbija važan dugoročni partner NATO-a

Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg poručio je tokom posjete Beogradu da je Srbija važan regionalni učesnik i dugoročni partner NATO-a.



Stoltenberg u okviru balkanske turneje boravi u posjeti Beogradu gdje se u zgradi Generalnog sekretarijata predsjednika Republike sastao sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem.

- Srbija je važan regionalni učesnik i dugoročni partner NATO-a. Dobar primjer naše saradnje je zajednički posao koji smo obavili proteklih deset godina za NATO Program za mir i također smo sarađivali u brojnim drugim oblastima i pod Programom za mir radili smo na energetskoj bezbjednosti, bezbjednosti životne sredine, naprednim tehnologijama i sajber odbrani. Zaista se radujem da vidim neke primjere naše dobre saradnje NATO-a i Srbije - kazao je Stoltenberg na konferenciji za novinare.

Zajedničke vježbe

Istakao je da su tokom sastanka razgovarali i o mogućnosti da ponovo počnu zajedničke vojne vježbe.

- NATO i Srbija su imali zajedničke vježbe i ranije. Zaista se nadam da ćemo moći da vježbe civilne zaštite da nastavimo i ubuduće i radujem se jačanju naše saradnje - rekao je Stoltenberg.

Kako je kazao, tokom sastanka je razgovarano i o nedavnim tenzijama na sjeveru Kosova i značaju mirovne misije KFOR-a.

- Dvije decenije KFOR garantuje sigurno okruženje na Kosovu za sve zajednice. Nastavit ćemo to da činimo nepristrano. Neki su pripadnici NATO-a preživjeli neke napade i u septembru smo vidjeli još jedno izbijanje nasilja na Kosovu i to ne može da se dopusti. Oni koji su to učinili moraju da se izvedu pred lice pravde. Zaista pozdravljamo što je Srbija spremna da sarađuje u ovim zalaganjima - rekao je Stoltenberg.

Podsjetio je također da je NATO savez nakon nasilja poslao dodatne trupe na Kosovo.

- Poslije ovog nasilja NATO je rasporedio dodatnih hiljadu vojnika i teško naoružanje na Kosovu. Ovo je bilo najjače i najveće pojačanje našeg kontingenta na Kosovu u protekloj deceniji i to pokazuje da je NATO spreman da očuva mir i pozdravljam blisku koordinaciju između vojske Srbije i KFOR-a - kazao je Stoltenberg.

Smanjiti tenzije

Naglasio je da sve strane trebaju smanjiti tenzije i uzdržati se od eskalirajućih postupaka.

- Kao što sam rekao i predsjedniku Vučiću, gomilanje snaga vojske Srbije blizu granične linije ne bi pomoglo situaciji i zaista pozdravljam i podržavam formiranje Zajednice srpskih opština na Kosovu, kao ključ za normalizaciju odnosa. Pozivam Beograd i Prištinu da se angažuju u dijalog pod okriljem Evropske unije. To je jedini put ka trajnom mir i stabilnosti - rekao je čelnik NATO-a.

Na kraju je istakao da je razgovarano i o ratu Rusije protiv Ukrajine.

- Mi nastavljamo da kontinuirano kritikujemo agresiju. Ukrajina ulazi u drugu zimu rata uz podršku NATO saveznika i partnera i ta podrška će ostati suštinska - istakao je Stoltenberg.

Generalni sekretar NATO-a Stoltenberg će danas razgovarati i sa premijerkom Srbije Anom Brnabić.

Šef NATO-a u nedjelju je doputovao u Sarajevo gdje se tokom dvodnevne posjete sastao sa zvaničnicima Bosne i Hercegovine. U ponedjeljak je posjetio Kosovo, a danas Srbiju. U okviru četverodnevne balkansku turneje posjetiće još i Sjevernu Makedoniju.