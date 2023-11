Kordić: Doček Nove godine u Mostaru ne smije biti politička tema

Doček Nove godine u Mostaru ne smije biti politička tema, poručio je danas mostarski gradonačelnik Mario Kordić. On je na naše pitanje o tome je li izabrana nova lokacija za doček, s obzirom na to da predložena na prostoru iza nekadašnje Robne kuće „Hit“ danima izaziva brojne reakcije, kazao da tim koji se bavi organizacijom Adventa i dočeka Nove godine, s obzirom na veličinu događaja, ima u fokusu tri, četiri moguće lokacije.



- Zamolio bih da to ostane normalna tema i da ne poprima značaj kakav ne treba. Sve potencijalne lokacije komuniciramo i s izvođačem i s MUP-om HNK i vrlo brzo ćemo objaviti koja će to lokacija biti. S obzirom na to da se bura digla oko centralne zone i svega ostalog, vrlo jasno sam rekao da nećemo praviti doček Nove godine ako svim Mostarcima taj datum, odnosno lokacija, ne bude, kako bismo mi rekli, po ćeifu - rekao je Kordić.

Upravo zbog toga, dodao je, izabran je izvođač, Željko Joksimović, koji je, naveo je, regionalna zvijezda koja će u Mostar dovesti na desetke hiljada posjetilaca.

- Kapaciteti su, koliko već vidim, popunjeni tako da idemo u jednom finom tonu, onako kao što smo i do sada to radili. Zaista, ne treba nam nikakva politička dimenzija oko toga - kazao je Kordić uoči početka konferencije „Budućnost kroz transformaciju javnih prostora“.

Podsjetimo, doček Nove godine u Mostaru već danima izaziva brojne reakcije, upravo, zbog predložene lokacije. Riječ je o prostoru iza nekadašnje čuvene Robne kuće „Hit“, gdje se , trenutno, izvode radovi na dogradnji Hrvatskog narodnog kazališta (HNK) Mostar.

U Medžlisu Islamske zajednice (MIZ) Mostar tvrde da je to vakufsko zemljište na kojem su ostaci nekadašnjeg Lakišića harema, kojeg je, bez naknade, silom oduzela austrougarska vlast za izgradnju pruge. Prije dvadesetak godina iz MIZ-a su gradskim vlastima uputili zahtjev za izgradnju islamskog centra, ali odgovora na to nije bilo. S početkom radova na zgradi HNK-a, iz MIZ-a su ljetos organizovali niz protesta. U međuvremenu je pitanje početka radova na dogradnji HNK-a Mostar i neizdavanja odobrenja za objekat islamskog centra „sklonjeno s ulice“, nakon sastanka između gradskih čelnika i mostarskog muftije, Salema ef.Dedovića, ali je predložena lokacija za doček ponovo rasplamsala tenzije te su zadnjih dana u pojedinim dijelovima grada oblijepljeni plakati s porukama: „Nova 2024.-Ne na Lakišića haremu. Oteto-prokleto“, a u prigradskom naselju Vrapčići su osvanuli grafiti s uvredljivim porukama prema Hrvatima povratnicima.