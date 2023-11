Ališa Kerns zabrinuta zbog izvještaja o vojnim kampovima na području Rogatice i Maglića

Ališa Kerns (Alicia Kearns) predsjedavajuća Komiteta za vanjske poslove Donjeg doma Parlamenta Velike Britanije oglasila se povodom izvještaja ministara odbrane BiH Zukana Heleza.

Ima slike

Helez je rekao kako na području Rogatice, u istočnoj BiH i području planine Maglić postoje vojni kampovi za obuku, za koje tvrdi, da posjeduje i fotografije.

- Nije to nikakva tajna, to ljudi vide, sela oko Rogatice, to ljudi uslikaju, u sred dana da se tamo vrši vježba. Imam slike, to ću pokazati na televiziji - kazao je Helez, te dodao da ne smije poslati fotografije koje dokumentuju postojanje vojnih kampova.

Prijavljene lokacije

Kerns je kazala da je veoma zabrinuta zbog izvještaja ministra odbrane BiH o kampovima u kojima se vjeruje da srbijanski i ruski ekstremisti prolaze obuku.

- Rogatica i planina Maglić su među prijavljenim lokacijama dalje ću pogledati izvještaje - poručila je ona.