Reisu-l-ulema Husein ef. Kavazović u Frankfurtu: Snažna podrška institucionalnom jačanju Zajednice

Reisu-l-ulema Islamske zajednica u BiH Husein ef. Kavazović danas je u Frankfurtu posjetio zgradu novog administrativnog sjedišta Islamske zajednice Bošnjaka u Njemačkoj (IZBNJ).



Prenošenje znanja vjere

Reisu-l-ulema je u kratkom razgovoru sa rukovodstvom Islamske zajednice Bošnjaka u Njemačkoj prilikom ove posjete dao snažnu podršku institucionalizaciji, a vlastita adresa i vlastito sjedište je važan korak u jačanju Islamske zajednice kao značajne institucije za naš narod u Njemačkoj.

Nakon toga uslijedilo je susret sa članovima Izvršnog odbora (IO) Islamske zajednice Bošnjaka u Njemačkoj.

Predsjednik Zajednice Zenahir Mraković i glavni imam Aldin ef. Kusur su ukratko predstavili trenutno stanje i procese koji se odvijaju u IZBNJ, te su potom članovi Izvršnog odbora iznijeli konkretne informacije po resorima u kojima su zaduženi.

Reisu-l-ulema je istakao zadovoljstvo radom Izvršnog odbora i podsjetio na veliku odgovornost vrha Islamske zajednice Bošnjaka u Njemačkoj za sve njene članove.

- Naša osnovna zadaća jeste da budemo na hizmetu i pomoći svim našim muslimanima kako bi u uslovima u kojima ovdje žive, imali mogućnost da ispunjavaju svoje vjerske potrebe.

Naša Zajednica je zajednica kontinuiteta i veze kroz povijest koja kao takva institucionalno seže do samoga Poslanika, a.s. To je u praksi prenošenje znanja vjere sa koljena na koljeno, kao čuvanje vjerodostojnosti i kontinuiteta. Stoga je važno institucionalno jačanje Zajednice koja će čuvati sve vrijednosti koje nas krase, kroz vrijeme i prostor - kazao je reisu-l-ulema.

U nastavku je razgovarano o trenutnim projektima koji su aktuelni, pri čemu je reisu-l-ulema čestitao i posebno naglasio važnost kupovine administrativnog sjedišta u Frankfurtu.

- Od velike važnosti je da imamo tu stalnu adresu, gdje ćemo na bolji i produktivniji način razvijati svoje kapacitete - poručio je reisu-l-ulema.

Pozvao na pokazivanje odgovornosti

Također, reisu-l-ulema je pozvao sve predstavnike Zajednice da pokažu odgovornost za predstavljanje islama i njegovih u vrijednosti u njemačkom društvu i da budu konstruktivni članovi društva u kojem žive.

Nakon sastanka je uslijedila svečana večera sa glavnim imamima, predsjednicima medžlisa i rukovodstvom Skupštine, gdje su predstavnici IZBNJ uručili reisu-l-ulemi posebnu zahvalnicu za doprinos u kupovini administrativnog sjedišta IZBNJ.

Svoju višednevnu posjetu Islamskoj zajednici Bošnjaka u Njemačkoj reisu-l-ulema nastavlja sutra na području Medžlisa Bajern.