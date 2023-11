Kalabuhov: Prije rata Ukrajina je imala blizu 40 miliona stanovnika, sada ih ima 19 miliona i ljudi bježe

Ruska Federacija nastavit će da podržava samo onaj ustavni okvir za BiH, dogovoren u Dejtonu prije 28 godina, a koji Zapad nastoji izmijeniti, izjavio je za RTRS ruski ambasador Igor Kalabuhov.

- Sad mi vidimo posebno od strane Zapada pokušaje ponižavanja Dejtonskog mirovnog sporazuma, nepravilnog tumačenja. Posebno to se pojavilo sad u najfrapantnijem primjeru nametanja Kristijana Šmita kao visokog predstavnika bez rezolucije Vijeća sigurnosti što je uvijek bila praksa u odnosu na sve dosadašnje visoke predstavnike. Potrebno je doći do takvog stanja u BiH koji bi bio prihvatljiv za sve - kazao je Kalabuhov.



Proces protiv Dodika

Ruski ambasador komentarisao je i proces koji se vodi protiv Milorada Dodika.

- Razlog po meni je apsolutno iracionalan. Suditi predsjedniku RS za ono što on djeluje u skladu sa Ustavom RS i na osnovu toga što ne priznaje legitimitet visokog predstavnika, to je apsolutno nelogična stvar. Po meni ne može biti osnov za neki sudski postupak - rekao je Kalabuhov.

Govorio je i o malignom ruskom utjecaju u BiH.

- To je jedna vrsta propagande da ljudi zaborave na Rusiju, da im se izbriše iz sjećanja. To nije samo u politici, to vidimo u kulturi, sada dosta i u sportu. Znamo koliko novca ide za medije koji afirmišu takve stvari. A ja mislim da je to znak slabosti, jer ne mogu voditi otvoreni dijalog s Rusijom, njenom kulturom - kazao je Kalabuhov, te se osvrnuo i na posjetu generalnog sekretara NATO saveza Jensa Stoltenberga regionu.

- Vidim to kao želju da pokriju zapadni Balkan, kao i cijelu Evropu. NATO je agresivni blok, jer suština euroatlantskih integracija jeste da se svaka država odrekne jedne vrste svog suvereniteta. Naprimjer, morate kupovati američko naoružanje, zar to nije jedna vrsta agresivnosti. Imali smo pokušaj Francuske i Njemačke da se napravi evropski vojni blok, ali vidjeli smo svi kako je to završilo - kazao je Kalabuhov.

Predsjednik Ukrajine Vladimir Zelenski izjavio je da će Rusija izazvati rat na Balkanu.

- To je jedna vrsta očaja rukovodstva Ukrajine, jer fokus svjetske javnosti preselio se na Bliski istok. Od SAD Ukrajina je dobila gotovo 117 milijardi dolara, dakle svaki sat blizu 60.000 dolara. Ukoliko bi ta pomoć stala, Ukrajina bi bila na koljenima za 10-ak dana. U ovom svjetlu uvijek se prisjetim nekadašnjeg diplomate SAD Henrija Kisindžera i njegove izjave "da biti neprijatelj SAD može biti opasno, a prijatelj SAD može biti fatalno" - istakao je ruski ambasador.

Početak kraja režima

- Vidimo početak kraja ovog režima u Ukrajini. Ukrajina gubi pažnju Zapada, ali još važnije gubi podršku sopstvenog naroda. Prije rata Ukrajina je imala blizu 40 miliona stanovnika, sada ih ima 19 miliona. Ljudi bježe, jer jasno je svima da SAD želi upravljati Ukrajinom, kao instrument u borbi protiv Rusije - kazao je Kalabuhov.

Rekao je da jedan dio političara u FBiH je pod utjecajem Zapada i žele gurati priču SAD.

- Mi i dalje nastavljamo isporučavati gas po dogovorenoj cijeni, otvoreni smo za svaku vrstu saradnje za obostranu korist. Sa RS to ide dosta lakše, imamo strateške odnose, koji su povezani i privredno, kulturno i u svakom drugom smislu - zaključio je Kalabuhov.