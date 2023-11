Bećirović povodom Dana državnosti: U UN je samo jedna adresa a to je država BiH

Član Predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović obatio se prisutnima na svečanom prijemu održanom povodom Dana državnosti BiH u zgradi Predsjedništva BiH.

- Građanke i građani Bosne i Hercegovine, uvažene ekselencije i cijenjeni gosti. Danas obilježavamo i slavimo državni praznik „Dan državnosti Bosne i Hercegovine“ i iskazujemo duboko poštovanje antifašistima dvadesetog stoljeća koji su obnovili državnost i odbranili nezavisnost Bosne i Hercegovine – kazao je.

Bećirović je u početku obraćanja istakao kako je prisutan veliki broj ambasadora iz prijateljskih zemalja te im se zahvalio na njihovom prisustvu.

- Bosna i Hercegovina je jedna od najpostojanijih evropskih država. Danas u Evropi ima 49 država. U vrijeme kada je srednjovjekovna bosanska država postala Kraljevina 1377. godine bilo je samo 15 kraljevina u Evropi, a bosansko kraljevstvo bilo je 16. Kada većina država nije postojala, mi smo bili u elitnom klubu 16 država – kraljevina. Ova činjenica govori da je BiH jedna od najstarijih evropskih država. Korijeni naše države su izuzetno jaki i duboki, njih ne mogu isčupati mali i prolazni politikanti i to nisu mogle ni puno veće i jače sile od njih – dodaje Bećirević

Osvrnuo se na to koliko trebamo voditi računa o ravnopravnosti svih jezika i zaštiti bosanski jezik, a pobrojao je brojne historijske i državne dokumente koji svjedoče o državi Bosni i Hercegovini.

- Za budućnost BiH je izuzetno važno sačuvati ravnopravnost svih jezika. Trebamo ulagati u kulturu i umjetnost jer tu leži neiscrpna snaga Bosne i Hercegovine...Milioni nas treba da budu ponosni na Bosnu i Hercegovinu – ističe Bećarević i dodaje.

- Naše države je bilo bez entiteta, a entiteta nikada nije bilo niti će biti izvan granica Bosne i Hercegovine. Nedopustivo je da čelnici bh. entiteta RS prijete nezavisnoj, suverenoj, nedjeljivoj državi BiH. Bosna postoji više od hiljadu godina Naše države je bilo i bez entiteta. Entiteta nije bilo niti će ikada biti izvan države BiH.

Podsjetio je šta je glavni interes kojima se BiH rukovodi.

- Kretanje prema punopravnom članstvu ka NATO-u i EU je naše strateško opredjeljenje i to nema alternativu i kada bi bio zadnji čovjek u BiH koji to govori ja bi to opet činio i ne govorim što je to popularno već što je to od sudbinske važnosti za opstanak BiH - istakao je Bećirović, pa dodao:

- U UN je samo jedan jedan certifikat, samo jedna adresa a to je država BiH.

Oštro je osudio ubijanje nevinih civila na Bliskom istoku i Ukrajini.