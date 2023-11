Kovačević: Teško je zamisliti veći primjer diletantizma od Heleza, kojeg u mjesec dva puta demantuje OSA

Delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH i portparol SNSD-a Radovan Kovačević kazao je da je teško zamisliti veći primjer diletantizma od toga da bilo kojeg ministra odbrane u mjesec dana dva puta zvanično demantuje OSA.



- Zukan Helez je bruka i sramota i uspio je u, istina teškoj konkurenciji, da se istakne kao ubjedljivo najveći diletant u historiji političke scene u BiH. Drugi i ozbiljniji problem je taj što je on spreman platiti svaku cijenu po lični integritet i ugled, ukoliko tako nešto uopšte postoji kada je on u pitanju, kako bi nanio štetu ugledu i poziciji RS. Laži koje on uporno plasira o RS dio su šire kampanje priprema za obračun sa RS. RS je spremna i odbranit će se od svakog napada. Istinom, voljom i ljubavlju svog naroda - poručio je Kovačević.