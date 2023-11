Penzioneri Unsko-sanskog kantona traže bolju zdravstvenu njegu i zaštitu

-Problem su i esencijalne liste, A i B liste, redovi i liste čekanja. Mi ukazujemo na te probleme i svojevrstan smo korektor vlasti. Svaki dan dobivamo od penzionera informacije da je neki lijek skinut sa esencijalne liste. Zavod zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona (ZZO USK) formira listu i predlaže, Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne politike je nadležno za taj resor, prati sve to i donosi odluke o usvajanju tih lista. Nažalost moram kazati da naše resorno Ministarstvo u posljednjih 5 godina nije učinilo ništa u pravcu poboljšanja zdravstvene zaštite penzionera. Čak su u nekim domovima zdravlja penzioneri morali plaćati preglede koje su platili ZZO USK-a kroz zdravstveno osiguranje – kaže Mirsad Terzić, predsjednik Saveza udruženja penzionera USK-a.

Preglede plaćaju gotovinom

Dodaje, kako te preglede uknjiži ZZO USK-a i refundira sredstva domovima zdravlja i Kantonalnoj bolnici, dok penzioneri gotovinom plaćaju neke preglede i čak u nekim slučajevima ne dobiju račun za to.

- Neka nas prebace na privatnu praksu a da privatna praksa, odnosno te ustanove naplaćuju usluge od ZZO USK. Penzioneri na području USK-a dobivaju penzije u ukupnoj vrijednosti od 150 miliona KM i usprkos tome nemaju adekvatnu zdravstvenu njegu i zaštitu jer navodno nema sredstava iako sve uredno plaćaju kroz PIO/MIO. Šta ljekari nude zauzvrat za ono što penzioneri plate kroz obavezno zdravstveno osiguranje? Nude privatnu praksu i zdravstvene usluge. Dosta penzionera, posebno onih koji su teško bolesni kao npr. bolesnici koji boluju od malignih bolesti, moraju plaćati mnoge ljekarske preglede u privatnim ordinacijama. Ministarstvo zdravstva USK se oglušava na skretanje pažnje od penzionera na sve navedene probleme. Isto tako ZZO USK, gdje se često dešavaju promjene u rukovodstvu ali to penzionere ne interesuje. Mi tražimo adekvatnu zdravstvenu zaštitu. Penzioneri često dolaze nama u Savez i traže pomoć za kupovinu lijekova i za liječenje. Mi pomognemo koliko možemo ali to nije rješenje već se time trebaju pozabaviti nadležne ustanove i institucije, te trajno i adekvatno riješiti to pitanje – ističe Terzić.

Ovi problemi stvaraju veliki teret za penzionere koji su već suočeni s financijskim ograničenjima, a glavni izazov leži u potrebi da vlasti i nadležni za zdravstvo u Unsko-sanskom kantonu hitno pronađu rješenje za taj problem.

- Kada je Elvedin Sedić, aktuelni gradonačelnik Bihaća, bio direktor ZZO USK mi smo od njega dobili šokantne informacije i pokazao nam obrazac u kojem je pisalo da USK-a ima 33.000 osiguranika iz reda penzionera a nas u stvarnosti ima 22.000 u to vrijeme. Na pitanje šta je sa tom razlikom, gospodin Sedić je obrazložio da umrli nisu skinuti sa evidencije. Dakle, radi se o 11.000 osoba, za koje su nam rekli da se radi o friziranim izvještajima. Prema tome, ima novaca ali penzioneri usprkos tome ne dobijaju adekvatnu zdravstvenu zaštitu. To su sve stvari koje Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne politike USK ne smije dozvoliti – poručuje Terzić.

Bolja organizacija zravstvenog sistema

Naglašava da je važno osigurati bolju organizaciju zdravstvenog sistema, povećati broj specijalista i poboljšati komunikaciju sa pacijentima.

Također je, dodaje, nužno postaviti strožije nadzorne mehanizme kako bi se osiguralo da se sredstva koja se izdvajaju za zdravstveno osiguranje, koriste na način koji omogućava pružanje adekvatnih usluga.

Penzioneri Unsko-sanskog kantona i njihove porodice traže rješenja koja će im omogućiti dostupnost i kvalitetnu zdravstvenu brigu koju zaslužuju. Dokle god se ovi problemi ne riješe, ističe Terzić, penzioneri će se suočavati sa nekvalitetnim pristupom zdravstvenim uslugama.