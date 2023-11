Premijer FBiH Nermin Nikšić za "Avaz": Milijarda KM prihoda ide u novčanike građana!?

Priprema seta fiskalnih zakona, na kojem radi Vlada FBiH, predstavlja najveću reformu u posljednjih 15 godina, a, prema riječima premijera Nermina Nikšića, njeni ciljevi su smanjenje troškova rada, rast plaća, posebno minimalne, te povećanje konkurentnosti, rast izvoza i proizvodnje, otvaranje novih radnih mjesta i smanjenje sive ekonomije.

Sve sačekati

Nikšić kaže da bi se s primjenom trebalo početi u 2024. godini, ali da ne može još reći kad tačno.

- Razumijem nestrpljenje građana, jer se tolike godine ništa nije radilo, ali je bolje sačekati malo duže da bi se dobilo što bolje rješenje. Tu smo tek šest mjeseci, a na ovome nismo prestali raditi ni minute, od prvog dana. I ja sam nestrpljiv da što prije radnicima povećamo plaće. Država se namjerava odreći milijardu KM prihoda u namjeri da to prebaci u novčanike građana - kazao je Nikšić za „Avaz“.

O detaljima za sada ne govori, ali pojašnjava da je Vlada FBiH odlučna da ovaj proces izvede do kraja, a da istovremeno osigura kompenzacijske izvore prihoda, kroz totalnu fiskalizaciju, koji će osigurati zaštitu penzionog i zdravstvenog sistema.

- Želja nam je da svi shvatimo nužnost reforme i da zajedno podnesemo njen teret. Naravno da su nam bitni poslodavci, ali i njima i nama trebaju bitniji biti radnici. Da oni postanu zadovoljniji i odluče ostati ovdje. Ako ostanemo bez radnika, nikakva nam reforma ne može pomoći – istakao je Nikšić.

Dodatni iskorak

Dodaje da je cilj reforme da se ne ukine nijedno pravo radniku, ali i da se smanji prostor za manipulacije s isplatama. Penzioni osnov sigurno će biti povećan, obećava, jer iznosi penzija danas ne garantiraju dostojanstvenu starost.

- Što se tiče konkretnih iznosa rasta plaća i njihovog ocjenjivanja, zamolio bih da sačekamo konkretne proračune - precizirao je Nikšić.

Rok u kojem BiH mora napraviti dodatne iskorake kako bi otvorila pregovore o članstvu u EU već teče. Nikšić kaže da nije pitanje može li se konsenzus o spornim zakonima postići do marta, već kako to uraditi.

- Opredijelili smo se da radimo na tom zadatku, da idemo ka tom cilju i nastavit ćemo koliko god to bilo teško ili izgledalo nemoguće. Pokrenuli smo se s mrtve tačke, ali to nije dovoljno. Nastavljamo dalje s pregovorima i, bez obzira na to što ponekad izgleda kao nemoguća misija, politika razgovora, dogovora i kompromisa nema alternativu. Pokazalo se da, uz ogromne napore, samo tako možemo praviti iskorake na putu ka EU i donijeti dobro našoj zemlji i njenim građanima – naglasio je Nermin Nikšić.

Posjeta Banjoj Luci

Ne stišavaju se reakcije nakon posjete predsjednika stranaka trojke Banjoj Luci i energičnog nastupa Nikšića, koji je novinarima i okupljenim demonstrantima poručio da je RS dio BiH i da su partizani porazili četnike.

- To je bila čista emocija, ponos i prkos. U svojim izjavama sam više puta ponovio da je za mene jednako važan svaki dio BiH i svaki bh. građanin. Ne pravim nikakvu razliku između naših ljudi u bilo kojem mjestu, ne prihvatam logiku postavljanja granica, pa ni retoričku, tamo gdje ih nema, kako onih geografskih tako i granica među ljudima i narodima – kazao je premijer Nikšić.