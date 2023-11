FHMZ: Danas oblačno sa kišom i snijegom

U Bosni i Hercegovini danas oblačno vrijeme sa kišom u nizinama i snijegom u višim područjima. Vjetar slab do umjerene jačine, jugo prije podne. U drugoj polovini dana vjetar mijenja smjer na zapad i sjeverozapad. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 1 i 6 stepeni, na jugu do 10 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 4 i 8 stepeni, na jugu zemlje do 13 stepeni.

U Sarajevu oblačno sa kišom. Najniža jutarnja temperatura zraka oko 2 stepena. Najviša dnevna temperatura zraka oko 6 stepeni.

Vrijeme narednih dana

U srijedu prijepodne pretežno oblačno vrijeme sa snijegom ili susnježicom u Bosni i sjeveru Hercegovine. Na jugu zemlje slaba kiša. Smanjenje oblačnosti u drugom dijelu dana. Vjetar slab sjevernog i sjeverozapadnog smjera. U poslijepodnevnim satima vjetar mijenja smjer na jugo. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između -2 i 2 stepena, na jugu do 7 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 1 i 5 stepeni, na jugu zemlje do 10 stepeni.

U četvrtak očekuje se novo naoblačenje sa jugozapada koje bi uslovilo kišu uglavnom na području Hercegovine, sjeverozapadu, zapadu i jugozapadu Bosne. U većem dijelu Bosne lokalno može pasti malo kiše. Vjetar umjerene jačine južnog smjera, povremeno sa jakim udarima. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između -5 i 0 stepeni, na jugu do 6 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 7 i 12 stepeni.

Biometeorološka prognoza

Opšta slika je loša. Pogoršanje vremenskih prilika, uz padavine i zahlađenje, te povećan sadržaj vlage u zraku, kod hroničnih bolesnika i meteoropata uzrokovaće jačanje tegoba poput reumatskih i bolova na mjestima ozljeda, iscrpljenosti, promjene raspoloženja, nesanice. Neophodno je umanjiti aktivnosti i posvetiti pažnju zaštiti od nižih temperatura, obzirom da će jugo oslabiti, a u drugom dijelu dana i noćnim satima postepeno preovladati hladnije strujanje.