Netanjahu: Nakon okončanja primirja borit ćemo se do kraja

Premijer Izraela Benjamin Netanjahu (Netanyahu) poručio je da potpuni prekid vatre nije ni vidiku i da će se boriti "do kraja".

Ova izjava dolazi dok egipatski i katarski posrednici rade na pokušaju produženja prekida vatre u Pojasu Gaze.

- Od početka rata postavio sam tri cilja: eliminirati Hamas, vratiti sve naše taoce i osigurati da Gaza više nikada neće biti prijetnja Izraelu. Ova tri cilja i dalje stoje - rekao je Netanjahu.

Dodao je da je povratak desetak talaca veliko postignuće.

- No posljednjih dana sam čuo pitanje hoće li se Izrael vratiti u borbe nakon završetka ove faze povratka izraelskih talaca. Moj odgovor je nedvosmisleno potvrdan. Nema situacije u kojoj se ne vratimo u borbu do kraja. To je moja politika. Iza toga stoji cijela sigurnosna služba. Iza toga stoji cijela vlada. Iza toga stoje vojnici. Iza toga stoji narod. Vratit ćemo se u borbu - zaključio je Netanjahu.