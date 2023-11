Snežič na suđenje s Avdićem obukao majicu s likom koji odsjeca glavu muslimanu

Rok Snežić je obukao majicu na kojoj je bio lik Martina Krpana, protagoniste priče Frana Levstika sredinom 19. stoljeća, koji odsijeca glavu muslimanu.

- Ovo je slovenski narodni heroj Martin Krpan, sa sjekirom u ruci. Znate da je on štitio Sloveniju od muslimana. To je ono što čime ja smatram gospodina novinara, on kaže da sam ja prijetnja nacionalnoj sigurnosti muslimana, a ja samo želim da budem kao Martin Krpan - kazao je.

Po završetku ročišta, Avdić je pitao Snežiča: "Hoćeš da budeš kao Martin Krpan? Hoćeš da odsiječeš glave muslimanima?"

- Očekujem da će sve što sam objavio biti potvrđeno na sudu. Zato što sam objavljivao dokumente uglavnom iz slovenskog pravosuđa koje vodi istragu protiv Snežiča i pravosuđa Bosne i Hercegovine koje također istražuje Snežiča, zbog pranja novca. Tako da sam objavio dokumentaciju istražnih organa Slovenije i BiH, a on me sad tuži da dokaže da sam lagao. Ako lažu slovenski i bosanski istražni organi, onda lažem i ja - kazao je Avdić

Avdić je tražio izuzeće sutkinje Maše Blažek, jer tvrdi da se poznaje sa Snežičem od osnovne škole.