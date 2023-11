FHMZ: Danas oblačno sa kišom, navečer moguć jak vjetar

U Bosni i Hercegovini danas će preovladavati pretežno oblačno vrijeme. Kiša i lokalni pljuskovi se očekuju u Hercegovini, zapadnim, sjeverozapadnim i djelimično centralnim i jugoistočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjeren, poslije podne i tokom noći sa jakim udarima, južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od -1 do 5, na jugu do 10, a dnevna od 8 do 14, na jugu do 16 stepeni.

U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme. Povremeno i lokalno je moguća slaba kiša. Jutarnja temperatura oko 1, a dnevna oko 10 stepeni.

Narednih dana iznadprosječno toplo

U petak umjereno do pretežno oblačno, vjetrovito i iznad prosječno toplo. Kiša i lokalni pljuskovi su mogući u Hercegovni, zapadnim i djelimično centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar umjeren sa jakim udarima južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 9 do 15, na jugu i lokalno sjeveru zemlje do 18, a dnevna od 14 do 18, u Hercegovini i sjevernim područjima Bosne do 21 stepen.

U subotu oblačno vrijeme. Prije podne lokalno slaba kiša u Hercegovini i na krajnjem sjeverozapadu Bosne. Tokom poslijepodneva i noći nove padavine. U većem dijelu Bosne susnježica ili snijeg, a u Hercegovin kiša. Vjetar umjeren do pojačan sa jakim udarima južni i jugozapadni. Poslije podne vjetar postepeno slabi. Jutarnja temperatura zraka od 10 do 16, na jugu i sjeveru zemlje do 18, a dnevna 13 do 20 stepeni.

Biometeorološka prognoza

Biometeorološka prognoza je lošija u odnosu na protekli dan. Pogoršanje vremena i pojačano južno strujanje, negativno će djelovati na hronične bolesnike i meteoropate, stoga bi trebali umanjiti aktivnosti. Moguće su reakcije na promjenu u vidu reumatskih bolova, nervoze, glavobolje, u noći problemi sa snom. Uticaj promjene postepeno će se, sa odmicanjem dana, iz Hercegovine i sa jugozapada Bosne, proširiti ka ostaku zemlje.