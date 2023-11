Vodeću stranku ljevice tresu veliki unutrašnji sukobi: Ko će naslijediti Nikšića na čelu SDP-a

Socijaldemokratska partija (SDP) je stranka koja se, čini se, nalazi u permanentnoj krizi. Dolazak Zlatka Lagumdžije na čelo stranke pratio je odlazak osnivača stranke Nijaza Durakovića i cijelog niza njegovih pristalica. SDP-ov dolazak na vlast 2010. bio je početak žestokih unutrašnjih sukoba koji će rezultirati odlaskom iz stranke Željka Komšića i formiranjem Demokratske fronte.

Duboke podjele

Povlačenje Lagumdžije, koji je strankom autokratski upravljao, i preuzimanje kormila od Nermina Nikšića 2014. jeste dovelo do demokratizacije unutar stranke, no stabilnost i unutrašnja koherentnost u SDP-u nikad više nisu vraćene.

Danas je SDP stranka s cijelim nizom unutrašnjih sukoba, frakcijskih podjela, ideoloških razmimoilaženja i s poprilično izgubljenim identitetom.

Te podjele došle su do izražaja i na ovogodišnjem kongresu SDP-a. Iako je Nerminu Nikšiću istjecao mandat te, prema Statutu SDP-a, nakon dva odslužena mandata, više nije mogao biti kandidat, donesena je odluka da se umjesto izbora novog predsjednika Nikšiću mandat produži za još dvije godine.

Znakovito je da se na Kongresu nisu pojavili Denis Bećirović, aktuelni član Predsjedništva BiH, te Irfan Čengić, u međuvremenu izabran za načelnika Općine Stari Grad, za kojeg Nikšić nije štedio riječi, kazavši da mu je on „najveća greška“.

Rat u Sarajevu

Iako to nikad nije direktno potvrdio, jasno je da je sebe kao nasljednika na čelu SDP-a vidio Denis Bećirović, ali i da s vremenom uviđa da su šanse za to sve manje, s obzirom na to da se toj ideji protivi većina članova iz Sarajeva, ali i Vojin Mijatović, koji je s Bećirovićem dugo u sukobu.

S druge strane, u samom sarajevskom ogranku SDP-a traje pravi mali rat unutar stranke, pa su tako nedavno predsjednici pet općinskih odbora (Centar, Novo Sarajevo, Novi Grad, Trnovo i Ilijaš) uputili pismo Predsjedništvu stranke u kojem tvrde da ih Adnan Šteta, predsjednik Kantonalnog odbora, pokušava protupravno smijeniti kako bi pod svoju kontrolu stavio kompletnu stranku u KS.

Štetin cilj, navodno, jeste osigurati kontrolu nad Sarajevom koju bi koristio kao zaleđinu za preuzimanje i cijele stranke. Iza Štete stoji moćni „finansijski“ klan unutar SDP-a koji predvodi Elvedin Grabovica, te iz sjene i Damir Hadžić, bivši potpredsjednik ove stranke.

Kao jedan od pretendenata na mjesto predsjednika stranke spominje se i Zukan Helez, ali pitanje je na kakvu infrastrukturu bi mogao računati.

Kako sada stvari stoje, Nikšićevim produžavanjem mandata požar se tek djelimično stavio pod kontrolu, ali koji bi, usljed brojnih unutrašnjih razmirica i međusobnih sukoba, tek mogao buknuti kada se definitivno bude morao birati njegov nasljednik.

Nova stranka

U javnosti se sve otvorenije špekulira da je Denis Bećirović, shvatajući da ne može preuzeti stranku, već prelomio da krene u osnivanje novog političkog projekta. Bećirović stranku navodno planira osnovati s dugogodišnjim funkcionerom SDA Šemsudinom Mehmedovićem, kojem je onemogućeno da bude protukandidat Bakiru Izetbegoviću na stranačkom Kongresu SDA. Bećirović i Mehmedović računaju na privlačenje velikog broja članova SDA, ali i SDP-a, a već se govorilo i o imenima poput načelnika Starog Grada Irfana Čengića i gradonačelnice Benjamine Karić.