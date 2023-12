Poslodavcima stigle ponude iz EPBiH: Struja skuplja i do 265 posto?!

Vlada FBiH će na narednoj sjednici razmatrati odluku o korekciji cijena struje za privredne subjekte u FBiH u 2024. godini.



Donesena odluka

Rast cijena čini se neminovan zbog gubitaka “Elektroprivrede BiH” (EPBiH) i katastrofalnih rezultata poslovanja, niže prodajne cijene megavatsata u odnosu na proizvodnu, a od procenta poskupljenja zavisit će i posljedice po bh. ekonomiju, ali i građane koji su već iscrpljeni pokušajima da nedostatnim primanjima dostignu visoku cijenu mjesečne potrošačke korpe.

Vlada je jučer donijela odluku kojom se proglašava stanje ugrožene sigurnosti snabdijevanja električnom energijom za 2024. godinu zbog ekstremnog porasta cijena i nedovoljne ponude električne energije na tržištu.

Na taj način stvorila je preduvjete da, u skladu sa Zakonom o električnoj energiji FBiH, sama propiše način i uvjete za formiranje i kontrolu cijena struje.

- Zabrinuti smo zbog najava, ali i nekih ugovora koje smo dobivali od “Elektroprivrede BiH”, koji podrazumijevaju rast cijena od 50 do 265 posto! To zaista ne može nijedna ekonomija podnijeti niti razumjeti. Mi smo očekivali da će doći do poskupljenja, ali u omjeru koji smo imali i ove godine, jer i zakonom je precizirano da struja u jednoj kalendarskoj godini može poskupjeti do 20 posto, ali je očito da narednu godinu nećemo dočekati s tih 20 posto - kazao je za “Avaz” Suad Ećo, privrednik, predsjednik Upravnog odbora Udruženja poslodavaca Kantona Sarajevo i član UO UPFBiH.

Radna mjesta

Upozorava da bh. ekonomija već ulazi u recesiju, izvoz pada u svim sektorima, pa bi svako povećanje cijena iznad zakonom dozvoljenog, uz poskupljenje plina i najave rasta plaća, dodatno opteretilo poslodavce i ugrozilo radna mjesta.