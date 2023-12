Građani svakako na gubitku jer su vekne sve manje: Hoće li BiH ograničiti cijenu hljeba

Dok je u susjednoj Srbiji donijeta odluka kojom je propisana maksimalna maloprodajna cijena hljeba, građani Bosne i Hercegovine sve tanjih novčanika, na tu mjeru i dalje čekaju.

Ukidanje PDV-a

Vlada Federacije BiH cijenu hljeba je pokušala ograničiti kroz ograničenje marže koje je na snazi do kraja godine, dok se u Republici Srpskoj uzdaju u solidarnost trgovaca.

- Kada je došlo do smanjenja cijena goriva, odnosno energenata i brašna kao što je sad, i jedno i drugo je došlo do smanjenja, cijene pekarskih proizvoda ostale su iste, čak su se pojavili neki sa novom cijenom - ističe Jovan Vasilić iz Udruženja potrošača "Zvono" iz Bijeljine.

Već od ranije poznat je stav pekara da oni ne podržavaju ograničavanje cijena. Rješenje vide u ukidanju PDV-a na osnovne životne namirnice, ili uvođenju diferencirane stope PDV-a.

- Mi je znamo postaviti i mi ćemo je formirati, a vi kontrolišite maržu. Na kraju krajeva, zna se kako se to lako može regulisati, ukinete PDV na hljeb i sve regulišete jednim potezom. To je prijeko potrebno, to je jedna neminovnost koja će kad-tad morati stupiti na snagu - kaže vlasnik lanca pekara Njegoslav Zagorac.

Ideja o ukidanju PDV-a na hljeb primamljiva je i građanima. Ograničavanje cijene, ukidanje, diferencirana stopa PDV-a ili bilo koje treće rješenje u praksi je teško sprovodivo, kažu ekonomisti.

Paušalne odluke

- Mi smo visoko korupmirana zemlja, samo na hljeb uvesti diferenciranu stopu značilo bi da bi sve bilo kifle, ne bi bilo hljeba. Skloni smo mi malverzacijama.

Svaka paušalna odluka samo proizvede štetu, vi možete ograničiti cijenu, kog hljeba, mi imamo 350 vrsta hljebova, na koji ćete ograničiti, kad se ograniči cijena, prešaltaće se na druge - ističe ekonomistkinja Svetlana Cenić.

Iako cijena hljeba za sad miruje, niko ne može sa sigurnošću garantovati da će tako i ostati. Građani kažu da su svakako na gubitku jer su vekne sve manje.