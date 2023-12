Dok se otkazuju sjednice Komisije za odlučivanje: Stotinu funkcionera u sukobu interesa, ali ih nema ko sankcionirati!

Među osnovnim reformama koje Bosna i Hercegovina mora usvojiti jeste i zakon o sprečavanju sukoba interesa, o kojem se godinama polemizira i, u suštini, na njemu se ne radi. A sve je manje vremena koje je stavljeno pred bh. vlasti kako bi BiH napokon počela pregovore za članstvo u Evropskoj uniji.

Lošija rješenja

Prekjučer je odgođena još jedna sjednica Komisije za odlučivanje o sukobu interesa. Ništa novo, jer često nema kvoruma zbog nepojavljivanja određenih članova. O ovom zakonu i njegovim neophodnim izmjenama za „Avaz“ su govorili izvršna direktorica “Transparency Internationala” BiH Ivana Korajlić i pravni stručnjak Vlado Adamović, advokat.

- Vrlo teško je očekivati da ćemo do marta, kada je postavljen rok za ponovno razmatranje za otvaranje pregovora s EU, bilo šta napraviti s obzirom na to u kojem pravcu do sada ide uopšte - istaknula je Korajlić.