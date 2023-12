Šta kaže Ustav BiH: Je li moguće izbacivanje SNSD-a iz vlasti

Ministar odbrane BiH Zukan Helez ponovo je privukao na sebe pažnju javnosti izjavom da je moguće izbaciti SNSD iz vlasti.

Rekao je da hrvatski član Predsjedništva BiH Željko Komšić i bošnjački član Denis Bećirović, bez srpskog člana Predsjedništva Željke Cvijanović, mogu da raspuste Dom naroda.



- Jedan od razloga je blokada. Onda se bira novi Dom naroda i onda Dodik neće imati četiri poslanika - izjavio je Helez.

Glasati za smjenu

Kao što je poznato, četvrti delegat SNSD daje kontrolni paket u Klubu Srba (od ukupno pet) u Domu naroda BiH, a time i nad odlukama i zakonima koje usvaja Predstavnički dom BiH. Konkretno, moguće je da stranke opozicije iz RS zajedno sa partijama iz FBiH u Predstavničkom domu izglasaju zakon bez glasova SNSD i partija okupljenih oko njih. I to se već dešavalo nekoliko puta. Mogu čak i da izglasaju smjenu nekog ministra ili kompletnog Vijeća ministara BiH.

Međutim, sve je to uzaludno jer ne prolazi Dom naroda BiH.



Srpski delegati se biraju u Narodnoj skupštini RS. Upravo na tom mjestu je nakom prošlih izbora bilo mnogo varnica, kada je PDP optužio SDP BiH da je, umjesto za njihovog, glasao za Dodikovog kandidata i tako mu omogućio da ima četvrtog delegata.

Sve to govori da je Dom naroda BiH odavno trn u oku onima koji bi voljeli da vide leđa Dodiku i SNSD. I u prošlom mandatu vlasti na nivou državnih institucija spominjala se mogućnost raspuštanja Doma naroda BiH, ali se to nikad do sada nije desilo.

Tajno glasanje

U članu IV Ustava BiH, tačka 3, paragraf g) piše: „Dom naroda se može raspustiti odlukom Predsjedništva ili samog Doma, pod uslovom da je odluka Doma o raspuštanju donijeta većinom koja uključuje većinu delegata iz reda najmanje dva naroda, bošnjačkog, hrvatskog ili srpskog…“

Dakle, prema većini tumačenja, Predsjedništvo može da raspusti Dom naroda. Mada to decidno ne piše, pošto se ne radi o oblasti vanjske politike ili odbrane, konsenzus za takvu odluku nije neophodan.



U tom slučaju, ako bi Bećirović i Komšić zaista raspustili Dom naroda BiH, on bi se ponovo birao. Što znači da bi NSRS ponovo birala pet srpskih delegata, tajnim glasanjem. Osim što bi BiH to uvelo u još veću političku krizu, pitanje je da li bi Dodik ponovo izborio četiri delegata.



Hipotetički, i da ostane bez kontrole u Domu naroda, SNSD bi i dalje iamo svog člana Predsjedništva BiH. To znači da je njihovo potpuno izbacivanje iz vlasti nemoguće. Makar do sljedećih izbora.