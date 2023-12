FHMZ: Danas oblačno sa kišom i snijegom

U Bosni i Hercegovini danas će preovladavati pretežno oblačno vrijeme, uz postepeno smanjenje oblačnosti poslijepodne. U prvom dijelu dana u većem dijelu Bosne slab snijeg ili susnježica, a u Hercegovini kiša, a u drugom slab snijeg na istoku i jugoistoku Bosne i kiša na jugoistoku Hercegovine. Vjetar slab do umjeren istočni i sjeveroistočni. Temperatura zraka u Bosni između -2 i 4, a Hercegovini od 6 do 12 stepeni.

U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme sa snijegom. Temperatura zraka između 0 i 1 stepen.

Narednih dana mraz i kiša

U ponedjeljak pretežno sunčano vrijeme sa mrazom. U jutarnjim satima po kotlima centralne i istočne Bosne može biti magle ili niske naoblake. Poslije podne novo naoblačenje sa zapada. Vjetar slab promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura zraka od -6 do 0, na jugu do 3, a dnevna 0 do 5, na jugu do 10 stepeni.

U utorak pretežno oblačno vrijeme. U kasnim večernjim satima kiša na zapadu i sjeverozapadu Bosne. Vjetar slab promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura zraka od -2 do 3, na jugu od 6, a dnevna 4 do 10, na jugu do 12 stepeni.

Biometeorološka prognoza

Biometeorološka prognoza je nepovoljna. Nestabilne vremenske prilike, praćene slabijim padavinama i osjetnijim zahlađenjem u odnosu na protekli period, loše će djelovati na hronične bolesnike i meteoropate, naročito osobe sa plućnim i kardiovaskularnim problemima. Neophodno je umanjiti aktivnosti i reducirati boravak na otvorenom.