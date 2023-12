Šmit na pitanje novinarke "Dnevnog avaza" odgovorio: Ovo nije politički proces protiv Dodika, niti se sudi srpskom narodu

- Počet ću s ličnim uvredama, što mi se čini da je to jedno od najsofisticiranijih metoda retorike Milorada Dodika. Ja bih samo rekao svima izvan BiH, ne, ovo nije normalan način kako se ljudi ponašaju u ovoj zemlji. Nemojte vjerovati da ove uvrede koje koristi gospodin Dodik odgovaraju normalnom saobraćaju ljudi unutar BiH ili stilu kojim govori ovaj evropski narod. Druga stvar, ja ne bih volio da komentarišem taj pravni slučaj, to je nešto o čemu treba da se izjasni sud i sud ima nadležnost da o tome odlučuje. Tako da ne bi bilo mudro uplitati se u to pitanje. Samo ću reći jednu stvar – vrlo dobro je poznato iskustvo u određenim zemljama da, ukoliko se nešto događa što nije adekvatno ili primjereno, da se ovi koji su optuženi često brane time da je to politički proces.

To je jedini komentar koji ću dati. Ne, to nije politički proces, to je proces gdje je gospodin Milorad Dodik na sudu. Ne radi se o srpskom narodu na sudu, nije RS na sudu, nije BiH na sudu. Radi se o Miloradu Dodiku i on mora na pristojan način da prihvati da se radi o nepristrasnom pravosuđu i očekivao bih da ovaj slučaj i prođe tako nezavisno. Ukoliko neko nije kriv, treba biti oslobođen od optužbi i to je to. Odluka je na sudu. I nemojte uzimati ozbiljnim sve što čujete na sudu od odbrane. Ja sam i sam pravnik. Imao sam priliku da prisustvujem mnogim predmetima na sudu, ali nisam advokat nikome ko je optužen. Međutim, ja bih svom klijentu dao malo drugačije savjete, ali eto, ne radi se o meni - rekao je Šmit.