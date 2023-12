Obojica umiješana u pokušaj atentata na Željka Kopanju: Ko je Stevandiću bio poveznica s krvnikom Arkanom

Kopanja je preživio pokušaj likvidacije, ali je ostao bez nogu, s obzirom na to da je ispod njegovog automobila bila postavljena bomba.

Ovim slučajem ozbiljno se bavio FBI-jev agent Pol Grejdi (Paul Grady). Osim teksta koji je planirao objaviti, Kopanja je na žulj stao i jednom od najvećih ratnih zločinaca – Željku Ražnatoviću Arkanu.

- Željko Ražnatović Arkan ostaje jedan od glavnih osumnjičenih. Jasno je, međutim, da, ako je on i bio umiješan u eksploziju, on nije bio osoba koja je postavila bombu. On, definitivno, nije djelovao sam i tu su bili drugi, najvjerovatnije iz RS, koji su bili umiješani u ovu zavjeru - naveo je Grejdi.

Kopanja se zamjerio Arkanu jer je objavio kompromitirajuću fotografiju Svetlane Cece Ražnatović, Arkanove supruge, u krevetu s muslimanskim fudbalerom u „Nezavisnim novinama”. Arkan je, prema navodima, dva puta zvao Kopanju prijeteći mu, a također je prijetio tadašnjem premijeru RS, a današnjem predsjedniku manjeg bh. entiteta Miloradu Dodiku.

Upozorio ga

Prema izjavi Radmila Šipovca, novinara i urednika u „Nezavisnim novinama“, Kopanja je njega okrivio za objavljivanje teksta i fotografije o Ceci.

- Arkan je nazvao Kopanju i rekao: „Pi*ka ti materina, da li želiš da budeš odvezen u Beograd u gepeku? Odsjeći ću ti j*ja i natjerati te da ih pojedeš” - ispričao je svojevremeno Šipovac.