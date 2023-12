Mijović: Diskurs koji dominira u odnosima Sarajeva i Istočnog Sarajeva je dosadna infantilna kakofonija

Diskurs koji dominira u odnosima Sarajeva i Istočnog Sarajeva je dosadna infantilna kakofonija, kazao je Pavle Mijović, profesor na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu komentirajući saradnju gradonačelnika Sarajeva i Istočnog Sarajeva.

On je u emisiji Odgovorite ljudima FTV-a, između ostalog kazao:

- To je nešto dosadno, naporno koje se stalno vrti, stalno tužakaju jedni druge. To spada u skup infantilnih emocija. Uvažavam da to bude legitimna politička agenda, ali sudim to kao poprilično loše - kazao je Mijović.



Naglašava da Sarajevo kao glavni grad treba, u određenoj mjeri, kao najrazvijenija ekonomska sredina - diktirati tempo.

- Ljudi na terenu su poprilično dobro povezani. Realan život je u određenoj mjeri ljude pacificirao i stabilizirao. Grehota ovakvih sličnih politika koje su većinom iz prvog lica i dijelom infantilne. Najveći krimen je što ove dobre odnose između ljudi ne artikuliraju politički. Ne dopustivo je da se dva aktera jedne urbane cjeline, Sarajeva i Istočnog Sarajeva, ne susretnu. Ta politika je poprilično nakaradna. Ako gradske uprave nisu u stanju osmisliti neku zajedničku aktivnost, onda stvarno - laku noć - poručio je Mijović.