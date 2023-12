BIHAMK: Mjestimično smanjena vidljivost zbog magle

Zbog niske temperature vozače upozoravamo na moguću poledicu na svim vlažnim lokalitetima, posebno na dionicama u planinskim predjelima, kao i na mostovima, vijaduktima i prilazima tunelima. Upozoravamo i na učestale odrone na brojnim dionicama, kao i na mjestimično smanjenu vidljivost zbog magle. Savjetujemo oprezniju vožnju, prilagođenu trrenutnim uvjetima i stanju na putevima. Ne krećite na put bez zimske opreme i izbjegavajte rizična preticanja, saopćili su iz BIHAMK-a.

Zbog većeg odrona i dalje je obustavljen saobraćaj na magistralnom putu Jajce-Banja Luka, dionici Jajce-Crna Rijeka, a alternativni pravac je preko Mrkonjić Grada.

Zbog aktuelnih radova izdvajaju se magistralni putevi: Jablanica-Mostar (most Begića i Begovića), Novi Travnik-Bugojno (Rostovo), Bilješevo-Lašva, Čevljanovići-Nišići i Ključ-Sanski Most (na ulazu u Sanski Most, kod Vodenog parka). Na mjestima izvođenja radova saobraća se naizmjenično, jednom trakom.

Na graničnim prijelazima nema dužih zadržavanja za putnička vozila.