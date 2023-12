BIHAMK: U višim predjelima mjestimično ima snijega na kolovozu

Na dionicama u nižim predjelima kolovoz je mokar zbog kiše, dok na pojedinim dionicama u višim predjelima mjestimično ima snijega na kolovozu. Izdvajamo puteve: Ripač-Vrtoče, Bosanski Petrovac-Lanište-Ključ, Priluka-Glamoč-Mliništa, Kupres-Šuica-Livno i Tomislavgrad-Šuica, kao i prevoje Oštrelj (Bosanski Petrovac-Drvar), Rostovo (Novi Travnik-Bugojno), Makljen (Prozor-Gornji Vakuf/Uskoplje), Nišići i Karaula (Sarajevo-Tuzla). Poledica je moguća na zasjenjenim dijelovima puteva preko planinskih prevoja, a zbog izražene poledice skrećemo pažnju na put Sanski Most-Vrhpolje. Učestali su odroni na brojnim dionicama, a izdvajamo puteve: Bihać-Srbljani-Bosanska Krupa, Mostar-Polog, Buna-Masline, Jajce-Crna Rijeka, Bugojno-Kupres, Živinice-Kladanj-Olovo, Tuzla-Bijeljina, Turbe-Karanovac i Sarajevo-Foča-GP Hum. Savjetujemo oprezniju vožnju i napominjemo vozače da na put ne kreću bez zimske opreme, saopćili su iz BIHAMK-a.

Zbog aktuelnih radova izdvaju se magistralni putevi: Jablanica-Mostar (most Begića i Begovića), Novi Travnik-Bugojno (Rostovo), Bilješevo-Lašva, Čevljanovići-Nišići i Ključ-Sanski Most (na ulazu u Sanski Most, kod Vodenog parka).

Na graničnim prelazima nema dužih zadržavanja za putnička vozila.

Zbog protesta u Hrvatskoj, preko graničnog prelaza Orašje-Županja i dalje ne mogu saobraćati autobusi i teretna vozila.