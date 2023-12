Dačić komentarisao proces protiv Dodika: To je pogrešan put, ne doprinosi stabilnosti u BiH

Komentarišući proces koji je pred Sudom BiH pokrenut protiv predsjednika RS Milorada Dodika i vršioca dužnosti direktora "Službenog glasnika“ RS ministar vanjskih poslova Srbije Ivica Dačić kaže za ATV da je u ovom slučaju najvažnije pitanje šta se želi od BiH - "da li se želi mir ili zaoštravanje odnosa."

- Ako se želi zaoštravanje odnosa onda smo na odličnom putu. Mislim da je to pogrešno. Mislim da svi moraju da nauče da je BiH federalna tvorevina koju nismo mi izmislili nego Amerikanci. Ako to može da funkcioniše u nekim drugim krajevima svijeta onda svi moraju da se naviknu šta su nadležnosti i šta je imovina određenih nivoa vlasti, a naročito onoga što piše u Dejtonskom sporazumu - rekao je Dačić.

Dejtonski sporazum

Dačić je naglasio da je veoma bitno da se jasno kaže šta je to Dejtonski mirovni sporazum, a šta izlazi iz njegovih okvira.

- Za Srbe je prihvatljivo sve što je u Dejtonskom sporazumu, a ono što izlazi iz okvira je pod znakom pitanja i može da bude prihvatljivo samo uz njihovu saglasnost - kazao je Dačić.

Dačić je pozvao i visokog predstavnika Kristijana Šmita i sve druge da svojim postupcima "ne komplikuju već komplikovanu situaciju."

- RS čuva Dejtonski sporazum ali je na tapetu zbog navodnog separatizma - naveo je Dačić.

Građenje odnosa

Proces koji se vodi pred Sudom BiH protiv Dodika i Lukića, kaže Dačić, ne doprinosi stabilnosti BiH i predstavlja pogrešan put.

- Trebalo bi svi da se vrate građenju odnosa koji sigurno neće biti puni povjerenja i ljubavi ali neki pokušaj minimuma zajedničkog funkcionisanja BiH uvažavajući pri tome ono što su legitimni interesi RS i drugog entiteta - naveo je Dačić.

Dačić je naglasio da će dobri odnosi RS i Srbije nastaviti i u budućnosti jer je to, kako kaže, nacionalni prioritet Srbije.

- Ovo je prvi srpski entitet međunarodno verifikovan preko Drine i to je za nas izuzetno važno da se garantuje njen opstanak i da postoje specijalne veze i način kako mi možemo da pomažemo to je dejtonska kategorija. Ja sam predlagao specijalne veze i sa drugim entitetom ali oni to nisu htjeli - naveo je Dačić.