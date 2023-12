Laboratorij za analizu meda u Mostaru služi svim pčelarima, ali i potrošačima u BiH

Laboratorij za ljekovito, aromatično, medonosno bilje i med Agronomskog i prehrambeno-tehnološkog fakulteta Sveučilita u Mostaru, koji je prije osam godina otvoren kao prvi takav u Bosni i Hercegovini, izašao je na tržište i danas radi analize meda, ne samo iz Hercegovine, nego i ostatka naše zemlje, kao i regije.



- Otvaranjem laboratorija stvoreni su fenomenalni uvjeti da se pčelarstvo 'uredi', odnosno da tržištu ponudimo što kvalitetniji med jer, ako se i s čim možemo pohvaliti, onda je to med – rekla je u rezgovoru za Fenu voditeljica laboratorija Danijela Petrović.

U laboratoriju se rade fizikalno-hemijske analize, a specifičnost mostarskog laboratorija je što radi peludnu analizu meda. Do sada je analiziran med iz cijele Bosne i Hercegovine, kao i iz susjednih zemalja Hrvatske, Crne Gore i Srbije.

Iako su uglavnom pčelari donosili uzorke, Petrović ističe kako su od razdoblja korona virusa uzorke počeli donositi i potrošači.

- To nam daje dodatni vjetar u leđa. Dobro je da potrošači također donose uzorke jer, u krajnjem slučaju, od potrošača žive i pčelari i oni su ti koji će natjerati i one lošije pčelare da budu još bolji – dodala je .

Kao profesorici i voditeljici laboratorija za analizu meda Danijeli Petrović uručena je i plaketa od Sveučilišta u Mostaru za izniman doprinos razvoja Sveučilišta kroz istaknuti rad na znanstvenom, nastavnom i stručnom polju, kao i promociji ove institucije. Petrović kaže da svaka nagrada predstavlja radost i zadovoljstvo, pa tako i ova koja je od posebnoga značaja jer dolazi iz institucije u kojoj radi više od dvadeset godina.

- Priznanje je od velikog značaja, ne samo za mene, nego i za moje studente i doktorande. To je dodatni poticaj da budemo još bolji i kvalitetniji. Čini mi se da na najljepši mogući način završavam ovu 2023. godinu – naglasila je, dodavši kako mostarski studenti veliki dio svog znanja usvajaju ne samo teorijski, već i u praksi kroz laboratorijski rad.

Dobra godina za pčelare

Dekan Agronomskog i prehrambeno-tehnološkog fakulteta Ivan Ostojić rekao je da je laboratorij od velikog značaja, posebno uzevši u obzir da je u njemu obučene kolegice koje rade peludnu, vrlo zahtjevnu analizu.

- Ta analiza je vrlo bitna kod deklariranja meda jer danas, da bi deklarirali med, on u sebi mora sadržavati određeni postotak peludnih zrnaca biljke s koje je taj pelud sakupljan, tako da je naš laboratorij jedan od rijetkih u BiH koji provodi tu analizu. U ovih proteklih osam godina stalno smo radili na unapređenju i to ćemo i dalje činiti, a kako bi naš laboratorij bio prepoznatljiv – istaknuo je dekan Ostojić.

Govoreći o kvaliteti ovogodišnjeg meda, voditeljica laboratorija Danijela Petrović navodi da je nakon tri ili četiri nepovoljne godine, ova godina bila jako dobra za pčelare, kako za one koji se bave stacioniranim pčelarstvom, tako i za one koji svoje pčele sele.

Spomenula je i saradnju s Udruženjem pčelara 'Matica' s kojom godinama organiziraju Dane hercegovačkog meda.

- Ove godine po prvi put imamo 254 uzorka, što je doista fenomenalno. Do sada je to obično bilo oko 180 uzoraka. Još veća krila dalo nam je to što su uzorci koje smo imali za analizu bili i više nego dobri. Bili smo jako strogi u ocjenjivanju, ali doista imamo jako dobar hercegovački med – ustvrdila je.

Dekan Ostojić dodao je da su mjesec dana radili na analizi tih uzoraka, posebno istaknuvši da je sajam itekako važan za promociju meda, pogotovo za promociju zaštite geografskog podrijetla.

- Naime, mi smo 2014. godine, zajedno s Udruženjem pčelara, radili na sticanju tog certifikata, tako da je danas med koji nosi taj certifikat prepoznatljiv proizvod. Osim tog sajma, gdje su posjetitelji imali priliku prisustvovati stručnim predavanjima, nama je važno da mi kroz ovakve manifestacije razvijamo svoje laboratorijske kapacitete – naglasio je dekan.

Približiti znanost djeci

Krajem sedmice, a u okviru Dana Sveučilišta, ovaj fakultet organizirao je i naučni dan za više od 300 osnovnoškolaca i srednjoškolaca, a kako bi im približili znanost i sve one aktivnosti koje provodi ovaj fakultet.

- Peti put organiziramo naučni dan, u saradnji s Fakultetom za tropske kulture Sveučilišta iz Praga. Više od 300 naših posjetitelja iz različitih škola s područja Hercegovine imali su priliku kroz desetak radionica vidjeti sve ono što mi radimo na fakultetu tokom akademske godine, odnosno sve ono što naši studenti uče – pojasnio je dekan Ostojić.

Tom prilikom upriličena je i izložba proizvoda koji se proučavaju na fakultetu, a koje su učenici imali priliku kušati.

- Djeci je bilo zanimljivo vidjeti, na primjer, kako se prepariraju kukci, kako se hvataju kukci, kako se proizvodi med, šta pčele rade i slično. Kolege s prehrambene tehnologije pripremili su dobar dio pekarskih proizvoda, proizvoda od mesa, od sira, a kolege s voćarstva izložile su različite sorte raznih vrsta voća - istaknuo je dekan Agronomskog i prehrambeno-tehnološkog fakulteta Ivan Ostojić.