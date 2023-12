Zvanično otvorena skijaška sezona na Bjelašnici

Olimpijski centar "Bjelašnica" danas je svečano otvorio svoje staze za novu sezonu skijanja 2023/2024., a posjetioce očekuje popust od 40 posto za dnevne ski-karte, saopćilo je preduzeće ZOI'84 u Sarajevu.



Svečanom otvaranju ski-sezone prethodilo je besplatno noćno skijanje u subotu za sve posjetitelje na stazi Kolijevka.

Proteklih dana, sistem osnježivanja radio je 24 sata dnevno, tim osnježivača se borio sa snažnim udarima vjetra i visokim temperaturama.

Kako su istakli iz Olimpijskog centra Bjelašnica, proteklih sedmica su svi neumorno radili kako bi skijaške staze i skijalište bili spremni za dolazeću sezonu.

- Prošlo je dosta vremena otkako smo mogli računati na prirodni snijeg koji će pružiti skijaško iskustvo koje zadovoljava zahtjeve naših gostiju. Sistemi za osnježivanje se stoga koriste punim kapacitetom. Naši timovi su proaktivni i pripremaju opremu prema prognozama kako bi održavali odgovarajuće uvjete na stazi. Sistem osnježivanja je nadograđen s novih 30 topova i preko 11 kilometara cjevovoda, što je ujedno i najveći infrastrukturni projekat sistema za osnježivanje. U proljeće nastavljamo nadogradnju sistema i izgradnju novog akumulacionog jezera - rekao je Jasmin Mehić, direktor ZOI'84.

Ministarstvo kulture i sporta Kantona Sarajevo je ponovno prvog dana nove sezone dodijelio besplatne ski-pasove namijenjene isključivo djeci polaznicima ski i para-ski škola, s ciljem da od ranih godina gaje ljubav prema zimskim sportovima. Ova inicijativa ima cilj podsticati fizičku aktivnost i zdrav način života kod mladih, istakao je ministar kulture i sporta Kantona Sarajevo Kenan Magoda koji je podijelio besplatne ski-pasove.

Ulagati u ono što imamo

- Moramo njegovati i ulagati u ovo šta imamo, prvenstveno u nastavak obnove i izgradnje žičara, obnove voznog parka, uređenje staza, sistem osnježivanja i ostale infrastrukture. Trebamo biti ponosni i pričati o ljepotama i značaju Bjelašnice i same blizine sarajevskog aerodroma, hotela koji su finansijski prihvatljivi i sve su to mogućnosti još većeg razvoja turizma. I moram spomenuti da ćemo i ove sezone oficijelno biti domaćini FIS Europa Cupa pored ostalih zimskih dešavanja - izjavio je ovim povodom Magoda.

Pres-konferenciji je prisustvovao i ministar privrede Kantona Sarajevo Zlatko Mijatović istaknuvši da ministarstvo ima jasno opredjeljenje u kontekstu razvoja Bjelašnice i Igmana.

- S tim u vezi, otkako sam na čelu ministarstva zaključili smo sporazume oko 20 miliona KM vrijednosti ulaganja ove godine, a jedan dobar dio će se vezivati za narednu godinu. Blizu smo i rješavanja novog regulacionog plana tj. izmjene i dopune postojećeg regulacionog plana iz 1982. godine, što je neophodno da bismo se mogli dalje razvijati. Ukoliko usvojimo u što skorijem vremenu, a vjerujem da hoćemo, onda pričamo o novim žičarama, novim gondolama, o novim ski-stazama, što će obogatiti ovaj prostor. Mi ovo vidimo kao važan i značajan projekat sa aspekta turizma. Razgovarali smo i s predstavnicima ugostitelja, šta to njima treba da im izađemo u susret i kako njima pomoći da obogatimo ponudu. Nije se slučajno desilo i uvođenje novih avionskih linija sa svjetskim centrima - rekao je Mijatović.

Narednih sedmica Olimpijski centar Bjelašnica će nastaviti pripremu drugih staza i otvaranje skijališta u punom kapacitetu. U susret obilježavanju 40 godina od XIV Zimskih olimpijskih igara u Sarajevu, Olimpijski centar je u punim pripremama za obilježavanja ove velike godišnjice kao i s pripremama za evropsko takmičenje u alpskom skijanju FIS Europa Cup 2023/2024.

Olimpijski centar Bjelašnica će 16. i 17. februara 2024. godine po drugi put biti domaćin FIS Europa Cupa u alpskom skijanju. Organizacija ovog velikog događaja po drugi put potvrđuje da je Bjelašnica zadovoljila visoke kriterije Međunarodne skijaške federacije (FIS), što je rezultat kontinuiranog ulaganja u razvoj ski-centra i jasne strategije Uprave da OC Bjelašnicu vrati na listu važnih skijaških destinacija. Izuzetna je čast i velika odgovornost vidjeti Bjelašnicu u društvu najvećih skijaških centara - istakao je direktor ZOI'84 Jasmin Mehić.

Takmičarske destinacije

Bjelašnica se vraća na mapu značajnih skijaških takmičarskih destinacija i destinacija vrhunskoga užitka skijanja. Iz organizacionog odbora poručuju da posjetioci dođu i uživaju u vrhunskom skijanju i zimskoj zabavi.

Radno vrijeme ski-kasa je od 8.30 do 15 sati svakog dana, a žičara svakog radnog dana od 8.30 do 15.45.

Za noćno skijanje, ski-kasa radi od četvrtka do subote u terminu od 18.30 do 21, dok su žičare u pogodnu od četvrtka do subote u terminu od 18.30 do 20.50 sati.