Vranješ: Svakom političaru treba da sudi narod koji ga bira, a nikako sudovi

Podizanjem optužnice pred Sudom BiH protiv predsjednika RS Milorada Dodika i vršioca dužnosti direktora "Službenog glasnika“ Srpske Miloša Lukića povrijeđena su njihova ljudska prava, poručio je za ATV ombudsman BiH za ljudska prava iz reda srpskog naroda Nevenko Vranješ.

"Kvazi-zakon"

- Optužnica je zasnovana na jednom kvazi-zakonu koji se, kao takav, nije mogao naći u pravnom poretku ove zemlje jer ga je neovlašteno i samostalno donijelo jedno lice. Kada utemeljite optužnicu na jednom ništavom zakonu onda taj čitav proces ne može da bude valjan, odnosno sve ostalo što sprovodite u tom procesu baca sumnju ili ga je nemoguće sprovoditi - rekao je Vranješ.

Vranješ je dodao da se ovdje radi o jednom izabranom i jednom imenovanom licu.

"Strahoviti pritisak"

- Izabranom licu koje ima ogroman glasački potencijal i ukoliko postoje političke intencije da se to lice eliminiše iz političkog života to svakako nije način, to je za svaku osudu. Mislim da svakom političaru treba da sudi narod koji ga bira, a nikako sudovi ili tužilaštva na bazi kvazi-optužnica - rekao je Vranješ i dodao:

- Pretpostavljam i sumnjam da su i Tužilaštvo i sudovi pod strahovitim pritiskom jer ovaj proces prati snažna politizacija, snažan pritisak javnosti, čak međunarodnih subjekata. Sve to zajedno govori o karakteru tog procesa.