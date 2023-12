Profesor Željko Šain o rekordnim prihodima: Izmirujemo dugove, nemamo projekte

Prvi put od osnivanja prihodi Uprave za indirektno oporezivanje (UIO) BiH ove godine će iznositi više od 10 milijardi maraka, pa se i budžeti svih nivoa vlasti planiraju u mnogo većim iznosima od dosadašnjih.

Toliko gladni

Pitanje je, međutim, hoće li rekordan priliv novca biti racionalno iskorišten i usmjeren u projekte koji će donijeti opću korist i napredak.

- Mi, u biti, ne znamo koliko to znači i kako bi se to najracionalnije moglo iskoristiti. U svim budžetima koji dobivaju odgovarajući iznos od prikupljenih poreza toliko su “gladni” i željni novca da razmišljaju samo kako tekuću potrošnju podmiriti i izmiriti dugove koje su napravili da bi mogli ići dalje. Budući da se nema takav osjećaj niti projekcija koja bi bila ozbiljna i utemeljena na ekonomskoj politici svih nivoa, od državnog do općinskog, niko ozbiljno ne razmišlja o razvojnim aspektima - kaže za “Avaz” dr. Željko Šain, profesor Ekonomskog fakulteta UNSA-e.

Nema znanja

Kao ekspert ističe da bi najviše sredstava usmjerio u obrazovanje i preodgoj kompletnog stanovništva.

- Nama najviše nedostaje pravog znanja i ljubavi prema BiH. Ako nemate znanja i iskrene ljubavi prema BiH, onda ćete praviti greške i nesistemski trošiti novac. Sve druge investicije su parcijalna rješenja. Sve bih novce, čak bih se i zaduživao, investirao u radikalnu transformaciju odgojno-obrazovnog rada i stvaranje novog načina razmišljanja koji bi rezultirao potpuno novim cjelovitim sistemom odnosa prema rastu BiH. Ovo je sve gašenje požara koje može imati efekta kratkoročno, ail nikako ne vodi ka dugoročnom, sigurnijem razvoju zemlje - dodaje Šain.

Otupljen socijalni bunt

Prihodi za prvih 11 mjeseci su ove godine za oko 2,3 milijarde veći nego u istom periodu prije dvije godine, ali građani ne osjete značajna poboljšanja u bilo kojoj oblasti, od ličnog standarda, do stanja infrastrukture, ekonomije…

- Vlada sveopća neorganiziranost političkog i društvenog djelovanja. Umrtvljeni smo kao društvo. Osim toga, dok god imamo priliv doznaka iz inozemstva, bit će i socijalni mir, odnosno otupljen socijalni bunt stanovništva - ističe Šain.