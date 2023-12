FHMZ: Danas pretežno oblačno sa kišom

U Bosni i Hercegovini danas će preovladavati pretežno oblačno vrijeme. Kiša se očekuje u Hercegovini, zapadnim i sjeverozapadnim područjima Bosne, a tokom noći širom zemlje. Vjetar slab do umjeren, povremeno sa jakim udarima, južni i jugozapadni. Tokom noći u Bosni vjetar mijenja smjera na sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 7 do 13, a dnevna 12 do 18 stepeni.

U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme. Tokom dana je lokalno moguća slaba kiša. Više padavina tokom noći. Jutarnja temperatura oko 8, a dnevna oko 13 stepeni.

Kiša i snijeg

U četvrtak oblačno vrijeme sa kišom, a na planinama sa snijegom. Tokom poslijepodneva u Hercegovini prestanak padavina. Vjetar slab promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura zraka od 4 do 8, na jugu do 11, a dnevna od 6 do 10, na jugu do 13 stepeni.

U petak u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a u Hercegovini pretežno sunčano. U nizinama centralne, istočne i zapadne Bosne povremeno sa slabom kišom ili susnježicom, a u višim područjima sa slabim snijegom. U Hercegovini i na jugozapadu Bosne umjerena do pojačana bura, a u ostatku zemlje slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar. Jutarnja temperatura zraka od 0 do 4, na jugu do 8, a dnevna od 2 do 6, na jugu od 8 do 12 stepeni.

Biometeorološka prognoza

Biometeorološke prilike su nepovoljne. Nestabilno i vjetrovito vrijeme loše će djelovati na osjetljive osobe. Tegobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata postepeno će jačati sa odmicanjem dana. Moguće su reakcije na promjenu u vidu glavobolje, reumatskih bolova, lošijeg raspoloženja, u noći problemi sa snom. Poželjno je izbjegavati teže fizičke aktivnosti.