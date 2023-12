Kožljak za "Avaz": Ahmić nikada nije bio savjetnik Bećirovića

Uposlenik Ambasade BiH u Nizozemskoj Nedžad Ćosović u gostovanju na Face televiziji kazao je da je podnio tužbu protiv više osoba zbog neuspjeha revizije tužbe protiv Srbije za genocid.



Uz Bakira Izetbegovića, kao jednog od najodgovornijih on je naveo Amira Ahmića, koji je skoro 15 godina bio oficir za vezu s Međunarodnim krivičnim tribunalom za bivšu Jugoslaviju. On je tom prilikom kazao da Ahmić trenutno obnaša funkciju savjetnika člana Predsjedništva BiH Denisa Bećirovića, no kako saznaje portal „Avaza“ on je penzionisan.

Javno dostupno

Da Ahmić ne obnaša funkciju savjetnika Denisa Bećirovića za portal „Avaza“ je potvrdio šef Kabineta člana Predsjedništva Alija Kožljak.

- Oficir za vezu s Tribunalom Den Hagu Amir Ahmić nikada nije bio angažovan na poziciji savjetnika člana Predsjedništva BiH Denisa Bećirovića. Sva imenovanja u Kabinetu člana Predsjedništva BiH Denisa Bećirovića su transparentna te se na zvaničnoj web stranici Predsjedništva BiH mogu pronaći imena svih članova Kabineta. Među tim imenima niti je bilo, niti je sada ime Ahmića – rekao je Kožljak za portal „Avaza“.

Pojašnjava da nakon što je pred Međunarodnim krivičnim tribunalom za bivšu Jugoslaviju okončan proces „Stanišić i Simatović“ odlukom člana Predsjedništva BiH Denisa Bećirovića zatvoren je Ured za vezu, a Ahmić odmah razriješen dužnosti oficira za vezu pred Međunarodnim krivičnim tribunalom.

Administracija prethodnih članova Predsjedništva BiH

- Osnovni zadaci oficira za vezu, u skladu s donesenom odlukom, dodijeljeni su jednom od već imenovanih savjetnika u Kabinetu Denisa Bećirovića, o čemu je odmah obaviješten Međunarodni rezidualni mehanizam za krivične sudove. Napominjemo da je proces razriješenja obavljen u skladu s važećim aktima i na isti način na koji je to rađeno i sa druga dva oficira za vezu – ističe Kožljak za „Avaz“.

Naglašava da Kabinet Bećirovića ne posjeduje dokumentaciju administracije prethodnih članova Predsjedništva BiH.