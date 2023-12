Zenički rudnik sporazumno napustilo 48 radnika

Zavisno društvo Rudnici mrkog uglja Zenica, ovosedmičnim potpisom ugovora s 48 radnika koji su pristali na sporazumni raskid ugovora o radu, započeo je realizaciju prve faze Programa socijalnog zbrinjavanja viška radnika kojih će u prvoj fazi biti ukupno 154 - potvrdio je Feni predsjednik Sindikata pogona “Raspotočje” ZDRMU Zenica Nedžad Duraković.

Nova sistematizacija

Jama “Raspotočje” trenutno je i jedini pogon u kojem se odvija proizvodni proces, dok će, napominje Duraković, u drugoj fazi pogon “Stara jama”, u kojem se od maja ne odvija proizvodnja, potpuno biti zatvoren te broj radnika umanjen za dodatnih 60-ak.

Zenički će rudnik, nakon realizirane ukupno tri faze Programa socijalnog zbrinjavanja viška radnika, umjesto sadašnjih oko 790, ostati na planiranih 520 radnika. Novu sistematizaciju usvojio je Upravni i Nadzorni odbor vladajućeg društva Javno preduzeće Elektroprivreda Bosne i Hercegovine.

- Sva materijalna prava i uplata doprinosa za prvih 48 radnika koji su s vladajućim društvom potpisali sporazumni prekid ugovora o radu, rješavat će se u narednih 30 dana. U narednim danima bit će penzionisano 20-ak ljudi, a prva faza će biti okončana najkasnije u narednih 30-ak dana. To znači da će i prema radnicima koji nisu potpisali sporazumne ugovore ili ne idu u penziju, do planirane brojke 154, a koji će biti proglašeni tehnološkim viškom, obaveze biti ispunjene do 10. januara naredne godine - najavljuje Duraković.

Proizvodnja bolja nego prije

U jamskom pogonu “Raspotočje”, dodaje on, na dnevnom nivou se trenutno proizvede 750 do 800 tona uglja, što je, smatra, odličan rezultat u okolnostima u kojima se nalazi zenički rudnik. Plan je da zenički rudnik na mjesečnom nivou proizvode približno 35.000 tona.

- Proizvodnja je bolja nego prije nekoliko mjeseci. Prošlog smo mjeseca dobili plaću bez novog radničkog neposluha. To je, bez dodatnog i potrebnog ulaganja te novih jamskih radnika, najviše što se može. Blizu smo planirane proizvodnje - ističe Duraković.