FHMZ: Danas oblačno sa kišom, poslijepodne moguć slab snijeg

U Bosni i sjeveru Hercegovine danas pretežno oblačno vrijeme. Lokalno sa slabom kišom. Na planinama će padati slab snijeg. U večernjim satima i tokom noći na subotu i u nizinama se očekuje slab snijeg. U većem dijelu Hercegovine pretežno sunčano vrijeme. Vjetar u većem dijelu Bosne slab do umjerene jačine sjevernog smjera. U Hercegovini, zapadu i jugozapadu Bosne jak vjetar sjevernog smjera. Temperatura zraka većinom između 2 i 7 stepeni, na jugu zemlje od 7 do 12 stepeni.

U Sarajevu oblačno vrijeme. Povremeno može padati slaba kiša. Tokom noći na subotu očekuje se slab snijeg. Najniža jutarnja temperatura zraka oko 3 stepena. Najviša dnevna temperatura zraka oko 5 stepeni.

Vrijeme za vikend

U subotu u Hercegovini i jugozapadu Bosne pretežno sunčano vrijeme. U većem dijelu Bosne pretežno oblačno vrijeme. Može padati veoma slab snijeg. Vjetar u većem dijelu Bosne slab do umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. U Hercegovini, zapadu i jugozapadu Bosne jak vjetar sjevernog smjera koji će oslabiti u večernjim satima. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između -3 i 2 stepena, na jugu od 4 do 8 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 0 i 5 stepeni, na jugu do 11 stepeni.

U nedjelju u većem dijelu Bosne pretežno oblačno vrijeme. Razvedravanje se očekuje od poslijepodnevnih sati. Sunčanije u Hercegovini, zapadu i jugozapadu Bosne. Vjetar većinom slab promjenljivog smjera. Umjerena bura prije podne na području Hercegovine i jugozapadu Bosne. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između -4 i 1 stepen, na jugu do 6 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 2 i 7 stepeni, na jugu do 11 stepeni.

Biometeorološka prognoza

Opšta slika djelimično će se popraviti, obzirom da će preovladavati stabilnije vrijeme, sa temperaturama koje će opasti i biti primjerenije ovom dijelu godine. U Bosni će povećana naoblaka, uz povremene slabije padavine, kod osjetljivih osoba djelovati pretežno na raspoloženje. U Hercegovini sunčanije većim dijelom dana, ali i prohladno, vjetrovito, usljed čega je neophodno biti oprezniji prilikom boravka na otvorenom. Sa noćnim satima, posvuda će se pojačati osjet hladnoće i poželjno je prikladno se odjenuti, te ne pretjerivati sa aktivnostima.